La oposición venezolana pide al Gobierno no convocar elecciones unilaterales 

EFE

online@laestrella.com.pa



El portavoz de la oposición venezolana en el diálogo con el chavismo, Julio Borges, emplazó hoy al Ejecutivo a no cometer el "paso absurdo de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales".

"Solamente con un proceso equilibrado, transparente y justo y acordado por todos los venezolanos es que se puede tener confianza de la elección presidencial", dijo Borges, al término de la reunión de hoy en Santo Domingo en la que el presidente dominicano, Danilo Medina, anunció que el diálogo entra en un "receso indefinido" al no llegarse a un acuerdo definitivo.

Borges afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no es el dueño de la democracia en Venezuela, son los venezolanos los dueños de la democracia en Venezuela y ellos tienen que ser respetados", por lo que hizo un llamado al Gobierno a no cometer "el error" de dar ningún paso "unilateral e inconsulto" sino que "hagamos lo que está en la ley y en la Constitución".

"Nunca, nunca vamos a aceptar ningún acuerdo que signifique claudicar la democracia en Venezuela", añadió al tiempo que hizo un llamado al pueblo venezolano a "crear entre todos un frente amplio dentro y fuera del país para materializar esta lucha".

Consultado por la prensa sobre las observaciones que han presentado hoy, Borges dijo que el documento de la oposición, y que harán público en las próximas horas, tiene una "enorme diferencia" con el que plantea el Gobierno.

La diferencia es muy clara porque "este documento es una articulación de los derechos" y si el Gobierno "no tuviera miedo de unas elecciones libres" tendría que firmar este texto "que no tiene otra cosa que no esté en las leyes venezolanas", dijo.

Preguntado sobre si la oposición iría a las elecciones el 22 de abril, que es la fecha que recogía el acuerdo que se iba a firmar ayer, según explicó el presidente dominicano, Danilo Medina, Borges dijo que esa decisión se les escapa porque hay precandidatos que tienen que ser consultados.

En cuanto a las declaraciones que hizo hoy el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que expresó la "absoluta e imperiosa necesidad de que haya un acuerdo" entre el Gobierno y la oposición, Borges dijo que no quería entrar en polémica con él y que ya le había dado su opinión en privado.

"Nosotros estamos aquí con una meta muy clara que nada ni nadie puede cambiar que es el futuro de Venezuela", zanjó.