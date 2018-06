Oficina D. Humanos ONU apunta sinsentido giro de Trump sobre niños migrantes

"Entendemos que ahora la práctica será detener a los niños con sus padres, y hemos dicho una y otra vez que los niños nunca deben ser detenidos por razones relacionadas con su situación migratoria", dijo la portavoz del organismo de la ONU, Ravina Shamdasani.



Recalcó que en ninguna circunstancia se puede detener a un niño argumentando que esto se hace por su interés.



El interés superior del niño es un principio reconocido y protegido en las principales normas internacionales sobre derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por 195 Estados, de los cuales sólo dos no la han ratificado: Estados Unidos y Somalia.



En una rueda de prensa, Shamdasani reiteró el pedido de la ONU para que EEUU adopte políticas migratorias que integren opciones distintas a la detención, como aquellas basadas en la participación de las comunidades.



"Instamos a un enfoque que no consista en la detención de niños y padres, sino que se apoye en las comunidades", agregó.



Recalcó que la ONU defiende "alternativas que respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes".



Sobre la evaluación que hace actualmente el Departamento de Defensa de EEUU para acoger a unos 20.000 niños inmigrantes solos en bases militares, Shamdasani insistió en que "la migración irregular no es un delito y los migrantes no deben ser tratados como criminales".