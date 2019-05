Nicaragua amanece en paro nacional en protesta contra Ortega

EFE





Nicaragua amaneció este jueves en paro nacional, en protesta contra el presidente Daniel Ortega, a quien la oposición le exige que libere a los "presos políticos" y respete los derechos humanos.



A pesar de que el Gobierno amenazó con tomar medidas contra los negocios que se sumaran al paro nacional de actividades, el cierre de establecimientos fue notorio, aunque no total, en las primeras horas del día.



El paro nacional fue evidente en ciudades como Camoapa, Chichigalpa, Chinandega, Ciudad Sandino, El Viejo, Granada, Jinotepe, León, Nueva Guinea, Managua, Matagalpa y Tipitapa.



La mayoría de negocios que pudieron observarse cerrados temprano por la mañana eran las grandes y medianas empresas, por el contrario, la mayor parte de los que abrieron sus puertas fueron los pequeños comerciantes.



En Managua la hora pico pareció no existir, ya que las calles estuvieron despejadas, el Mercado Oriental, el más extenso de Centroamérica, mostró un movimiento sensiblemente menor después del amanecer, al punto que algunas de sus calles internas fueron perfectamente transitables en automóvil, lo que no es posible prácticamente en ninguna época del año.



Las terminales de autobuses que van para los departamentos (provincias) se notaron vacías, al igual que los autobuses, tanto los interdepartamentales como los urbanos, y los taxis apenas mostraban pasajeros, pese a que sus dueños anunciaron que trabajarían normal.



Una situación similar se vivió en el resto de ciudades donde el paro fue sensible, con la diferencia de que sus mercados mostraron más presencia de comerciantes, no así de compradores, a excepción de León, donde las vivanderas se sumaron al paro.



El ambiente, que en Nicaragua se mantiene tenso desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, no fue diferente con las calles vacías, ya que la Policía Nacional realizó patrullajes que la oposición ha identificado como "asedio" contra la población, especialmente luego de que la Unidad Nacional Azul y Blanco reportó que al menos 5 personas fueron capturadas anoche.



El paro nacional de este jueves, por 24 horas, fue llamada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, luego de que un "preso político" murió en una cárcel al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no claras, en reclamo porque el Gobierno no cumple con sus compromisos firmados en una mesa de negociaciones, entre ellos la libertad de los reos y el respeto por la Constitución.



La suspensión de actividades, que cuenta con el respaldo explícito de casi todos los sectores sociales y económicos de Nicaragua, incluyendo negocios que no cerraron sus puertas por temor a represalias, tiene como lema "Vamos a paro por la libertad de todos".



Este es el quinto paro nacional de los nicaragüenses contra el Gobierno de Ortega en 13 meses, de los cuales 4 consistieron en la suspensión de toda actividad económica y social, y uno fue como huelga de consumo, que produjo los mismos efectos.



La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado unos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por los hechos violentos. ONGs locales cuentan hasta 593. El Gobierno solo reconoce 199.



La crisis ha llevado a Nicaragua a un deterioro económico que en 2018 hizo retroceder su economía en un 3,8 por ciento, según datos oficiales.