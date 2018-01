Nasralla dice en protesta que se debe impedir toma de posesión de Hernández

EFE

online@laestrella.com.pa



El excandidato presidencial hondureño de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo ayer en una protesta en la que manifestantes se enfrentaron a la Policía en Tegucigalpa que se debe impedir que el presidente Juan Orlando Hernández asuma el 27 de enero su segundo mandato.



"Vamos a impedir que (Hernández) tome posesión el 27, igual se debe evitar la instalación del Congreso Ncional", expresó Nasralla durante la manifestación contra el "fraude", que según él, se produjo en las elecciones generales del 26 de noviembre.



La marcha, que estaba prevista que terminara con un discurso de Nasralla frente a la Casa Presidencial, terminó en un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad.



Después de una hora de enfrentamiento, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, coordinador general de la Alianza de Oposición, con sus brazos levantados encaró a los policías, pero pronto se retiró por el efecto de los gases.



La protesta ha dejado un número indeterminado de heridos, entre manifestantes, policías y militares, y varios detenidos por los policías.



"Me cayó algo en la cabeza", dijo uno de los manifestantes, que se identificó como Carlos López, quien sangraba de una pequeña herida en la frente, en la que además era visible un hematoma.



La manifestación se inició de manera pacífica, pero al llegar a pocos metros de la Casa Presidencial, los policías y militares impidieron el paso y empezó la batalla campal que duró más de una hora.



Algunos de los manifestantes iban acompañados con niños pequeños, quizá porque no se imaginaron que la protesta terminaría de manera violenta. Además, participaron personas que iban en silla de ruedas.



Al parecer Nasralla se retiró cuando comenzaba el enfrentamiento, pero el expresidente Manuel Zelaya, provisto con una máscara antigases, continuó al frente, pero una vez que llegó hasta el nutrido cordón de seguridad no pudo seguir y se regresó auxiliado por otros manifestantes.



Minutos antes, Zelaya, al salir acompañado de decenas de manifestantes de un edificio del Centro Cívico Gubernamental, que está en construcción, dijo que estaba "regresando de donde nos sacaron a balazos", el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado, y que "hay una fuerza represiva que está sosteniendo ilegalmente a un dictador".



El exgobernante indicó que con "un día" que las Fuerzas Armadas no apoyen a Hernández, "cae para que asuma Salvador Nasralla".



Mientras Nasralla caminaba en la manifestación que se dirigía frente a la Casa Presidencial, reiteró que la protesta "se va a repetir todos los días hasta que Juan Orlando tome un helicóptero y se vaya" del poder.



Dijo además que el poder legislativo "tampoco se debe instalar" hasta que él haya asumido como presidente electo en los comicios del 26 noviembre.



Los manifestantes rompieron con piedras los cristales de uno de los mejores hoteles de la capital hondureña, situado a pocos metros de la Casa Presidencial, y causaron daños en otros negocios adyacentes.



Los cuerpos de seguridad también utilizaron tanquetas con cañón de agua para disolver la manifestación, como parte de una protesta que Nasralla reiteró que a partir del 20 de enero será "permanente".



Dos periodistas del canal UneTV, que se habían instalado en un sitio aparentemente seguro desde el que seguían transmitiendo en directo, fueron desalojados y conminados a retirarse entre reclamos de ellos y empellones de los policías, y luego se perdió la señal del medio durante varios minutos.



Nasralla aduce que el ganador de los comicios de noviembre fue él y no reconoce la declaración del presidente electo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



La crisis postelectoral hondureña comenzó el 29 de noviembre, cuando Nasralla denunció que el TSE había fraguado un "fraude electoral" para que Hernández, quien asumió el 27 de enero de 2014, fuera reelegido.