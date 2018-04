Mujica señala contradicciones en Poder Judicial de Brasil en caso Lula

EFE

El expresidente José Mujica (2010-2015) afirmó hoy que hay "contradicciones definidas dentro del Poder Judicial de Brasil", tras la petición del juez Sergio Moro del ingreso inmediato en prisión del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).



Mujica aseguró en una entrevista con Radio Sarandí, que "(Lula) no está diciendo mentiras", y dijo que así como él puede equivocarse, también "se pueden equivocar los jueces".



El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) afirmó que "el problema no es Lula, el problema es Brasil" y manifestó que su verdadera inquietud es lo que puede pasar si (Brasil) vive una crisis, "lo que más me espanta es la confrontación, esa visión de blanco o negro".



Sobre el pedido de encarcelamiento del exmadatario brasileño, Mujica expresó que "el principal responsable está en una casa de dos mil metros cuadrados" y agregó que, la justicia del país vecino "le da la impresión de que no solo está enfermo Brasil sino también su sociedad".



El senador recordó que Sergio Moro fue invitado a "participar públicamente" de manifestaciones contra el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), y agregó que "son cosas que no parecen correctas en ningún juez".



El senador del MPP dijo que más de una vez en la historia humana "han condenado gente que después resultaron héroes", y añadió que aunque la justicia "no es divina, es lo mejor que hemos podido encontrar como institución".



Según un oficio dictado por el juez Sergio Moro, responsable del caso en primera instancia, Lula debe presentarse antes de las 17.00 hora local (20.00 GMT) de este viernes en Curitiba, y en caso contrario será buscado por las autoridades.



El ex jefe de Estado fue condenado en enero pasado a 12 años y un mes de cárcel por un tribunal de segunda instancia por corrupción.



La Corte Suprema de Brasil negó en la madrugada del pasado jueves, por seis votos contra cinco, el "habeas corpus" que podría haber librado de la prisión al exmandatario.



El magistrado Félix Fischer, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (TSJ), rechazó hoy un nuevo recurso contra la inminente prisión de Lula, pero aún debe analizar "decenas" de pedidos similares, entre ellos uno de la defensa del expresidente.



El recurso presentado hoy mismo por los abogados de Lula está aún pendiente de análisis y es el que mayor peso tiene pues cuenta con la debida autorización del acusado.



Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU "evaluará" la solicitud de la defensa del exmandatario brasileño de que este órgano dictamine una medida cautelar en su favor para evitar que sea encarcelado este mismo viernes.