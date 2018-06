Movimiento campesino dice que Nicaragua hace historia tras 5 años de protesta

EFE

online@laestrella.com.pa



El Movimiento Campesino Anticanal aseguró hoy que "Nicaragua está haciendo historia", tras 5 años de protestas de la gente del campo en contra del proyecto chino del canal interoceánico, impulsado por el presidente Daniel Ortega, quien enfrenta una protesta popular.



"Un día como hoy, 14 de junio, fue aprobada la Ley 840, ley canalera, pero 5 años después Nicaragua está haciendo historia, recuperando nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestra libertad", dijo la líder campesina anticanal, Francisca Ramírez.



En junio de 2013 los campesinos del sur de Nicaragua iniciaron una oleada de protestas pacíficas nunca antes vista, con el objetivo de defender sus tierras, y no pararon a pesar de la violenta represión gubernamental.



En los últimos 5 años los campesinos anticanal se convirtieron en el único sector de la población nicaragüense que mantuvo sus protestas contra Ortega, hasta contar un centenar de manifestaciones multitudinarias abril pasado.



Los campesinos se oponen al proyecto del canal interoceánico de la concesionaria china HKND Group, calculado en 50.000 millones de dólares, y cuya fecha de inicio no ha sido anunciada.



El proyecto consiste en una vía húmeda de 275,5 kilómetros de longitud, 280 metros de ancho y 33 metros de profundidad, puertos, un aeropuerto, y dos esclusas.



El mismo crearía unos 50.000 empleos y duplique el producto interior bruto (PIB) nacional, según cálculos del Gobierno de Nicaragua.



A cambio, HKND podrá ejecutar y administrar el proyecto durante 50 años, más otros 50 prorrogables, y no permitirá el ingreso de personas en los bosques del extremo sureste de Nicaragua.



Para que el canal se haga realidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acordaron que el Estado expropiaría a los dueños de parcelas, quienes recibirían un pago por las mismas, sin derecho a apelación.



Los campesinos no han logrado que Ortega derogue la ley canalera, pero esperan que esto se logre una vez que haya cambio de autoridades, para lo cual protestan con bloqueos en las carreteras.



"Tenemos más de 140 tranques (bloqueos), más de 700 barricadas, un paro nacional, y más de 150 héroes (víctimas de la represión)", dijo la campesina Ramírez.



Considerada la líder más genuina de Nicaragua en décadas, Ramírez y el resto de campesinos ahora son recibidos como héroes en Managua, donde Ortega no les permitió ingresar durante años.



"Daniel Ortega y la (vicepresidenta) Rosario Murillo tienen que entender que se tienen que ir, y que el pueblo no va a dejar de luchar, hasta que se vayan", advirtió la líder campesina.



Con 154 muertos en menos de dos meses, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.



Las protestas contra Ortega y Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.