Evo Morales dice que los tratados no son eternos y recuerda el caso de Panamá

El presidente boliviano, Evo Morales, recordó ayer, 31 de diciembre de 2017, los 18 años de la devolución del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos a los panameños y tomó el caso como ejemplo de que los tratados "no son eternos" en relación a la demanda de Bolivia contra Chile por un acceso soberano al mar.



"Me ha sorprendido que ese tratado de 1903 ya está eliminado, no hay, porque Panamá tenía razón así como Bolivia está con la verdad sobre el retorno al océano Pacífico", dijo Morales durante un acto oficial en Oruro (oeste).



El gobernante recordó que en 1903 mediante un tratado, Panamá entregó el Canal "de por vida" a los Estados Unidos y que en 1999 esa medida fue revertida.



Morales comparó el caso de Panamá con EE.UU. en 1903 con el de Bolivia y Chile en 1904 momento en el que ambos países firman un tratado que definió sus fronteras.



El país andino perdió ante tropas chilenas unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la llamada guerra del Pacífico a finales del siglo XIX.



Al respecto, Morales sostuvo que "no es que haya habido Guerra del Pacífico" sino que recordó que a finales del siglo XIX "ha habido una invasión de Chile hacia Bolivia" y que ahora "se pueden reparar los daños históricos".



Bolivia presentó en 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que obligue a Chile a negociar en firme su reclamación de restitución de acceso soberano al Pacífico, sobre la base de los compromisos que recibió de su vecino en distintas ocasiones.



Por su parte, Chile mantiene que no hay nada que negociar porque las fronteras entre ambos países quedaron establecidas en un tratado en 1904, veinticinco años después del conflicto.



Las autoridades Bolivianas esperan optimistas que la CIJ dé a conocer su fallo a finales del 2018.