Misión de la ONU regresará mañana a Nueva York tras reuniones en Honduras

La misión exploratoria de la ONU que el martes llegó a Honduras como apoyo técnico al diálogo que promueve el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández para superar la crisis postelectoral que vive el país, regresará mañana a Nueva York luego de reunirse con sectores políticos y sociales.



Una fuente de la Oficina de las Naciones Unidas en Tegucigalpa dijo hoy escuetamente a Efe que la misión "regresa mañana" a Nueva York y que la agenda de hoy ha sido "muy reservada".



La misión exploratoria, enviada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la integran Catalina Soberanis, de Guatemala; Marcie Mersky, de Estados Unidos, y Carlos Vergara Luna, de El Salvador.



Durante su estancia en Tegucigalpa el grupo de trabajo del organismo mundial se reunió con el presidente Hernández, lo mismo que con representantes de la oposición política y sectores de la sociedad civil, entre ellos los miembros de la Junta de Convocantes al diálogo nacional que ha propuesto el gobernante.



El diálogo con Hernández es rechazado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo excandidato presidencial Salvador Nasralla, aduce que el gobernante fue reelegido en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017 con un "fraude" fraguado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Nasralla, quien no asistió a la reunión a la que le invitó la misión exploratoria sino que envió a cinco representantes, no reconoce a Hernández como presidente y considera que la ONU no tiene interés en resolver la crisis que vive Honduras, con manifestaciones en el país (algunas violentas) "contra el fraude electoral".



Además, según dijo Nasralla el miércoles a Acan-Efe, el secretario general de la ONU envió esta semana "un mal mensaje" al felicitar a Hernández por haber asumido el 27 de enero su segundo mandato en el poder y al mismo tiempo enviar una misión exploratoria en apoyo para el diálogo que promueve el gobernante.



Nasralla reiteró que la Alianza de Oposición no quiere diálogo, sino una mediación internacional para tratar como tema principal lo que ocurrió el 26 de noviembre con las elecciones generales y que Hernández debe irse del poder porque lo ha "usurpado con un fraude".



Pese a la posición del excandidato de oposición; tanto Hernández como el representante de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Igor Garafulic, y representantes de otros sectores que se reunieron con la misión exploratoria de la ONU, coinciden en que hay voluntad de dialogar en el país.



Hernández dijo el jueves, luego de reunirse con la misión de la ONU, que ha percibido "la gran coincidencia de que todos queremos diálogo", para resolver la crisis que vive su país.



Garafulic, por su parte, señaló que se ha constatado "que existe una gran voluntad de todas las partes por iniciar un proceso de diálogo".



"De momento no podemos decir, porque la misión no ha concluido, pero yo sí les puedo decir que cada uno de los sectores ha demostrado una necesidad y que la sociedad de Honduras tiene una necesidad de dialogar", recalcó el alto funcionario de las Naciones Unidas.



La misión exploratoria redactará un informe sobre su visita a Honduras que le presentará al secretario general de la ONU, sin que se conozca hasta ahora cuál será el siguiente paso en el proceso del diálogo nacional en el país centroamericano.