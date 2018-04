Militantes impiden a Lula salir del sindicato para entregarse a la Policía 

América

La multitud, que desde el jueves pasado rodeó el edificio, se ha ido reduciendo desde que Lula anunció que se entregará para comenzar a cumplir la pena de doce años de cárcel

Simpatizantes del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, bloquean la salida del ex mandatario para entregarse a la policia federal en la puerta del sindicato de los metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo.