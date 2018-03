Miles de personas marchan en Argentina contra la despenalización del aborto

"Esto es la reacción de la gente que defiende la vida en Argentina", dijo a la prensa Alejandro Geyer, coordinador nacional de la marcha, que tuvo como principal escenario el barrio de Palermo de la capital, en la que varios oradores se expresaron contra el aborto.



Las protestas fueron convocadas por diversas organizaciones integradas en Unidad Provida.



"Nos encargamos de juntar a todas las organizaciones que trabajan por la vida y calculamos por lo bajo que acá superan las 100.000, personas, pero hay 250 marchas en Argentina", añadió Geyer.



La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina presentó a principios de marzo un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, después de que el presidente del país, el conservador Mauricio Macri, aunque contrario al aborto, instase a que se debata en el Congreso.



La iniciativa lleva la firma de 71 diputados de distinto signo político y establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas y, tras ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla ahora la ley (evitar peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es fruto de una violación), y si existen malformaciones fetales graves.



"Cuando se ha llamado a elecciones han dicho que estaban a favor de la vida, para la familia, y ningún diputado ni senador decía que estaba a favor del aborto, y ahora la sorpresa es que muchos están a favor del aborto y para nosotros ha sido un fraude", subrayó Geyer.



"Queremos un país en donde no haya ley del aborto, que es un homicidio, matar a un niño indefenso que tiene derecho a vivir", recalcó.



También la Iglesia católica organizó actividades en todo el país y en otros casos se sumó a otras convocadas por la sociedad civil.



No obstante, más de 70 obispos compartieron su foto con el lema "ValeTodaVida", y en las redes sociales tuvo gran repercusión.



En las últimas semanas, organizaciones feministas han reclamado en las calles que el proyecto de despenalización avance en las Cámaras, donde comenzó a debatirse en comisión el pasado miércoles, al tiempo que asociaciones contrarias, denominadas 'provida' también han salido a la calle para reclamar que no haya cambios en la legislación.



Uno de los principales argumentos a favor de la despenalización es que actualmente el aborto es la principal causa de muerte materna en más de la mitad de las provincias argentinas, y nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, según datos de organizaciones sociales.



Aunque es la séptima vez que la iniciativa llega al Parlamento, donde nunca prosperó, en esta ocasión hay gran expectativa porque Macri dio libertad de conciencia a los legisladores de su partido y los instó a abordar la despenalización, tema que desde hace años divide a la sociedad.