México subasta 1.975 piezas como joyas o relojes decomisadas a delincuentes

EFE





El Gobierno mexicano realizó este domingo la tercera subasta de bienes decomisados a la delincuencia, consistente en 1.975 piezas diversas entre anillos, relojes y artículos de joyería en oro de diversos quilates y con incrustaciones de diamantes y zafiros, entre otras piedras.



Los bienes ofertados en el evento realizado en el centro cultural ubicado en la ex residencia presidencial de Los Pinos tenían un precio total de salida de 21,8 millones de pesos (1,14 millones de dólares).



Sin embargo, la puja por la pieza con el mayor precio de salida (2,95 millones de pesos o 155.050 dólares), un reloj para caballero marca Piaget con caja y extensible en oro blanco de 18 quilates con 49 diamantes, fue declarada desierta porque no hubo postores.



Por el contrario, la pieza de menor precio de salida (10.200 pesos o 534,4 dólares), un reloj para dama marca Gucci con carátula blanca nacarada, sí tuvo un comprador.



Igualmente fue vendido un reloj para caballero marca Romain Jerome modelo Moon Dust DNA con caja de acero y pulso en caucho color negro con 48 diamantes y 16 diamantes sobre el bisel, que tenía un precio de salida de 170.815,15 pesos (8.967 dólares).



En días recientes, la directora de comercialización del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nabiha Saade, había afirmado que la carátula de este reloj está hecha del metal del malogrado trasatlántico Titanic.



Las piezas fueron transferidas al SAE por la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria.



En la convocatoria para participar en la subasta, el SAE indicó que los recursos obtenidos se destinarán a reparar caminos rurales de municipios ubicados en la Sierra de Michoacán.



La dependencia advirtió que la información de la forma en que fueron decomisadas las joyas y a quién pertenecían no se haría pública durante la subasta.



Durante su conferencia de prensa matutina del 16 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pondrían a la venta "unas alhajas de lo más extravagante que pueda uno imaginar".



"Es importante exponerlos para mostrar el nivel de descomposición social al que se ha llegado, la pérdida de valores, la alteración de lo que debe ser importante en la vida", añadió.



El pasado 24 de febrero el Gobierno mexicano subastó vehículos, camionetas blindadas y motocicletas, muchas de ellas pertenecientes al extinto Estado Mayor Presidencial, el cuerpo de protección disuelto por el presidente.



Además, el 26 de mayo subastó autos de lujo y el 23 de junio también puso a la venta inmuebles decomisados al narcotráfico.



Después de la subasta de este domingo, el titular del SAE, Ricardo Rodríguez, afirmó que fue una venta exitosa y que lo que se vendió alcanzó un buen sobreprecio. Este lunes se dará a conocer el resultado de la subasta.