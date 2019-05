México pide a EEUU reorientar su gasto de Iniciativa Mérida a plan migratorio

EFE





El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que propuso a Estados Unidos una reorientación de su gasto en la Iniciativa Mérida, que busca combatir el narcotráfico, hacia un plan de desarrollo centrado en la creación de empleo para frenar la migración forzada.



"Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo porque esto no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que la haya para el desarrollo", dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.



Desde la creación de la Iniciativa Mérida en 2007, se estima que Estados Unidos ha transferido al menos 3.000 millones de dólares en programas bilaterales enfocados en reforzar la seguridad en México y Centroamérica, dando también ayudas hacia organizaciones civiles.



"Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos recursos para otro tipo de apoyos militares", apuntó.



Dijo que está en conversaciones con Estados Unidos para que desaparezca el programa y recordó que la Casa Blanca anunció hace semanas su intención de invertir miles de millones de dólares en el sur de México y en Centroamérica.



No obstante, negó que de cancelarse la Iniciativa Mérida, los recursos estadounidenses sean usados para fortalecer la Guardia Nacional, un nuevo órgano de seguridad pública creado en México.



De esta manera, desmintió una información publicada este martes por el diario Milenio tras entrevistar al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.



"Lo de la Guardia Nacional tenemos nosotros forma de financiarlo sin requerir de estos recursos", concluyó.



Cepal y plan de desarrollo:



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ayudó a México a elaborar un plan de desarrollo integral para el país y Centroamérica para frenar los flujos migratorios, anunció el mandatario.



"La Cepal nos ayudó con un plan de desarrollo integral para toda la región. Para atender los flujos migratorios se necesita desarrollar empleos y economía en México y Centroamérica", subrayó.



El líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se reunió este martes con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para abordar la problemática migratoria.



Desde que asumió el poder el 1 de diciembre, no ha cesado la migración desde Centroamérica -y otros países- hacia Estados Unidos atravesando México.



Esto ha creado un severo problema especialmente en la zona sur del país, donde miles de personas esperan la resolución para un permiso que les permita cruzar México con más seguridad.



López Obrador explicó que la próxima semana se dará a conocer el programa de desarrollo del Gobierno mexicano.



La problemática del sargazo:



El mandatario explicó que ya mantuvo una reunión para combatir el problema del sargazo en el Caribe mexicano, una alga que amenaza severamente el turismo en el suroriental estado de Quintana Roo, donde se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Tulum.



El encuentro se realizó con los titulares de las secretarías de Turismo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco; de Marina, José Rafael Ojeda, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons.



Explicó que la próxima semana va a presentar el plan de trabajo previsto en el que la Secretaría de Marina tendrá un papel relevante a fin de "resolver el problema".



Un "elefante reumático":



En su tono habitual, el presidente mexicano calificó anteriores gobiernos como un "elefante echado, reumático, y mañoso".



Dijo que ya paró la forma en que trabajaban los antiguos ejecutivos, centrados en usar el país a modo de "botín".



El Gobierno "era un comité al servicio de una minoría rapaz" y se hicieron "jugosos negocios" amparándose en las instituciones públicas.



Aseguró que ya frenó esta forma de actuar, y ahora toca trabajar por el bien del pueblo.



En ayudas sociales, aseguró que ya se está logrando avanzar en el otorgamiento de ayudas directas a los beneficiarios, para evitar que los intermediarios captaran recursos.



"Corregir estos vicios lleva tiempo, y lo importante es que ya echamos a andar el gobierno", apuntó.



Indicó que hoy reciben apoyos 14 millones de personas de manera directa, pero la meta es llegar a los 22 millones.



"Nuestro Gobierno no es monolítico, es un gobierno con criterio", apuntaló.