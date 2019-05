México desea "éxito" al diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana

EFE





El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, deseó este miércoles "éxito" a los contactos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en Oslo, propiciados por Noruega, y defendió la postura del Gobierno mexicano sobre la crisis venezolana.



"Vemos con simpatía y con esperanza que los diálogos iniciados en Oslo tengan éxito", aseveró el canciller mexicano, quien advirtió de que de lo contrario aumentará el "sufrimiento" del pueblo venezolano.



En un foro empresarial organizado por la American Society de México, Ebrard fue criticado por su postura de neutralidad en Venezuela, a lo que el funcionario respondió que lo que ocurre en el país suramericano no le es "indiferente" al Gobierno mexicano.



"Básicamente estamos preocupados por lo que está pasando, no estamos indiferentes ni mucho menos conformes en que se mantengan las cosas como están", defendió el secretario.



Pero Ebrard criticó que muchos países hayan apoyado una estrategia que pasa por imponer sanciones y apostar por "una crisis humanitaria de gran alcance para que caiga el Gobierno" de Nicolás Maduro.



Por contra, aseguró, México defiende junto con Noruega o Uruguay un proceso "menos costoso y más efectivo" que pasa por procurar "llegar a acuerdos" entre todas las partes y que deriven en una convocatoria electoral.



"Parte de la base de reconocer que van a tener que participar las diferentes partes. Cuando invitas a un diálogo no puedes decirle a alguien 'tú no'".



Según Ebrard, los contactos iniciados en Oslo cuatro meses después de la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela demuestra que la estrategia de hacer caer a Maduro "no está teniendo efecto".



"Si México no estuviera preocupado, no habría estas propuestas", dijo el canciller sobre el diálogo entre Maduro y la oposición que ha estado defendiendo el Gobierno mexicano.



Maduro calificó el lunes como "muy positiva" la primera jornada de contactos con la oposición para iniciar un diálogo pero advirtió que "no es un inocentón" y por ello se está "preparando para defender la patria, donde sea, cuando sea y como sea".



Desde que Guaidó se proclamó mandatario encargado el 23 de enero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha apostado por la no intervención en Venezuela y por hacer llamados al diálogo.



México es de los pocos países americanos que siguen reconociendo la Presidencia de Maduro al frente de Venezuela.