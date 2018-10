Mexico Beach y Panama City centran rescate entre ruinas dejadas por huracán

EFE

Las tareas de rescate en el sureste de EE.UU. tras la devastación causada esta semana por Michael se centran hoy en Mexico Beach y Panama City, ciudades floridanas que parecen bombardeadas y que pueden aumentar la cifra de 17 muertos que hasta ahora se ha cobrado el potente ciclón en el país.



El gobernador de Florida, Rick Scott, sobrevoló hoy con la Guardia Nacional los condados Franklin, Holmes, Washington y Gadsden, en el llamado "Panhandle" (el mango de la sartén), en el noroeste del estado, a donde Michael llegó el miércoles pasado como un huracán de casi categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson.



La remoción de escombros y la ubicación de posibles víctimas se ha ralentizado debido al bloqueo y destrucción de carreteras y caminos de acceso para los socorristas y equipos de emergencia y también por los cortes en telefonía celular que impiden a las familias y autoridades rastrear a los damnificados.



El panorama de destrucción de viviendas, escuelas, negocios, marinas, árboles y vías es especialmente desolador en México Beach, en donde los servicios de agua, alcantarillado y comunicaciones quedaron estropeados y se prevé que tardarán meses en volver a la normalidad.



"No quedó un solo negocio", se lamentó hoy Al Cathey, alcalde México Beach, un paraíso costero donde Michael tocó tierra con toda la furia de sus vientos de 250 kilómetros hora (155 m/h).



El mismo alcalde Cathey ha estado incomunicado y se ha tenido que valer de teléfonos satelitales de la prensa que ha llegado a la zona.



Casa por casa, muchas de ellas reducidas a escombros, bote por bote, las autoridades realizan el censo en compañía de perros adiestrados para el hallazgo de personas en esta ciudad de poco más de mil habitantes.



Unos 30 kilómetros al oeste (20 millas) de Mexico City, un enorme gimnasio escolar en Panama City parece el emblema de la destrucción de esta ciudad costera a la que hoy comenzaron a regresar sus residentes para deambular por calles destrozadas salvando pocos enseres entre las ruinas.



La evaluación de daños y la búsqueda de víctimas avanza en el sureste del país en medio de apagones en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Virginia, donde al menos 750.000 familias y negocios permanecen hoy sin electricidad, según la web especializada Poweroutage.us.



Hasta el momento, Florida ha aportado el mayor número de muertes, con ocho; seguido de Virginia, cinco; Carolina del Norte, tres; y Georgia, una, según reportó el Canal CNN.



Las autoridades hasta el momento no han identificado a ninguna de las víctimas.



Se prevé que esta cifra aumente, especialmente mientras avanza el rescate en Mexico Beach, la "zona cero" del huracán Michael, donde los medios han reportado el hallazgo de más cuerpos sin vida, pero sin especificar cuántos ni en que circunstancias.



De igual forma, hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas materiales debidas a los fuertes vientos, las lluvias y la marejada ciclónica causadas por Michael, que desde el viernes se degradó en aguas del Atlántico.



Tropas de la Guardia Nacional del Florida, acompañadas por el gobernador Scott, repartieron hoy agua y suministros en los condados más afectados.



Scott dispuso vehículos del Departamento de Carreteras de Florida para agilizar el desplazamiento de técnicos de empresas de telefonía celular para restablecer el servicio en la región.



El gobernador además se reunirá en Centro de Operaciones del condado Bay, donde están Mexico Beach y Panama City, para determinar el balance de los trabajos de rescate.



En esta zona, las empresas de servicio eléctrico además han alertado a los damnificados de abstenerse de recoger cables caídos o entrar en zonas inundadas, ya que pueden estar cargadas de energía de líneas eléctricas subterráneas o caídas.



La División de Manejo de Emergencias de Florida (DEM) instó hoy a los afectados a procesar la Evaluación de Daños Preliminares (PDA) para acceder a la ayuda federal.



Esta semana el presidente Donald Trump aprobó la declaración de estado de emergencia para Florida, que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre y a destinar fondos federales para afrontar la tragedia.