Los medios necesitan medir su impacto en los ciudadanos y no en la publicidad

El impacto de los medios de comunicación necesita ser medido "en los ciudadanos y no en la publicidad", señaló hoy en Lima el periodista brasilero Pedro Burgos, fundador de Impacto.Jor, una organización enfocada en la medición cualitativa de las audiencias.



Durante la conferencia "Cómo y para qué medir el impacto de los medios digitales", desarrollada como parte del II Encuentro Latinoamericano de Periodismo Emprendedor e Innovador, tanto Burgos como la periodista estadounidense Sara Olstad, del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), coincidieron en que es necesario una medición cualitativa de la información.



Ambos señalaron que la medición en 'clicks' de las noticias es una herramienta de la publicidad que ha sido mal usada en los medios y que ha contribuido a su crisis de credibilidad.



"El modelo dominante ha sido la publicidad y la idea de que mucho volumen y mucho 'clic' es la principal métrica, porque nos va a generar más publicidad, más dinero, y eso no es verdad. La publicidad paga cada vez menos y entonces necesitamos buscar otra manera de ganar dinero y de hacer a los medios sostenibles", expresó a Efe Burgos, quien también miembro de la ICFJ.



El periodista brasilero rechazó además la idea de que se crea que toda la información puede ser gratis, porque eso significa que es "otro" quien está pagando por esa información, y que además "nos está obligando a usar sus métricas y no las de los lectores".



Para Burgos, el impacto cualitativo "es poder reconocer qué ocurre en el lector luego de leer el reportaje, cómo lo usa", agregó.



En esa línea, señaló que su organización Impacto.Jor viene trabajando en Brasil para demostrar que existe otra manera de medir la información, "una más relevante, que no solo ayude al medio a decidir qué historia hacer, investigar, sino también para saber qué historias los lectores valoran".



En el encuentro organizado por la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano en Lima, Burgos detalló que una de las herramientas usadas en Impacto.Jor es hallar menciones del medio en otros medios, así como referencias a algún reportaje en discursos de políticos.



La medición es realizada a través de un análisis léxico de los comentarios de los reportajes difundidos, donde un "gracias por la información" o "voy a intentar hacer", revela un impacto real en el lector.



Otra de ellas es la que realizan a través de un formulario enviado a cada uno de los periodistas de los medios, donde les solicitan que les comenten si algún lector los ha buscado por alguna red social o les ha escrito un correo electrónico en relación a algún reportaje publicado.



"Nosotros buscamos todos los comentarios en busca de palabras clave, como 'gracias, voy a intentar eso', son señales de que alguna cosa buena está pasando", sostuvo.



Esta medición, según destacó, genera también una oportunidad para aquellos medios chicos que quieren trabajar de una manera autosostenida, porque los lectores están dispuestos a dar dinero a medios que hacen cosas buenas para la comunidad.



En opinión de Burgos, el futuro de los medios en Latinoamérica irá por dos caminos: algunos medios grandes que seguirán percibiendo sus ingresos por publicidad, y aquellas organizaciones de periodistas, más chicas, que podrán vivir de sus lectores, de becas de periodismo, y subsidios de los gobiernos.



En el II Encuentro Latinoamericano de Periodismo Emprendedor e Innovador participaron periodistas de Argentina, Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú, Paraguay, Uruguay, Cuba, Bolivia, El Salvador, Colombia y España.



La cita fue organizada en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), el banco de desarrollo de América Latina-CAF y la organización Sembramedia.