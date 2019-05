Mariela Castro tilda de "patraña" marcha independiente LGBTI en La Habana

EFE





La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, tildó este lunes de "patraña" una marcha independiente del colectivo LGTBI realizada el pasado sábado en La Habana y criticó el "lacayismo del activismo mercenario".



"Las voces libres se enfrentan al lacayismo del activismo mercenario y la prensa "independiente". Lamentablemente se sumaron a la patraña muchas personas que no sabían lo que estaba ocurriendo y que tan pronto comprendieron se fueron a la Fiesta por la Diversidad que había organizado el Cenesex", escribió Castro en Facebook.



Desde 2008 el Cenesex organiza cada año las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia y dentro de sus actividades incluye una "conga" en la calle que fue suspendida del programa que tiene lugar en estos días, lo que generó malestar en la comunidad LGBTI y la convocatoria de un desfile por su propia cuenta.



El Cenesex anunció la semana pasada que se cancelaba el emblemático desfile del orgullo gay cumpliendo con una orden del organismo rector de ese Centro -el Ministerio de Salud Pública- bajo el argumento de " la actual coyuntura que está viviendo el país" abocada a empeorar su crisis económica.



Pero activistas LGTBI acompañados de miembros de la sociedad civil citaron a una marcha -desoyendo las advertencias oficiales de que no estaba autorizada- que salió desde el Parque Central de La Habana y desfiló sin contratiempos hasta que al desembocar en la avenida Malecón numerosos agentes ordenaron que se dispersara.



En ese punto, los manifestantes intentaron continuar la marcha, y la policía cubana se lo impidió y detuvo al menos a cuatro de ellos, según un recuento preliminar de los organizadores.



La sexóloga y diputada al Parlamento cubano, Mariela Castro, también manifestó en su cuenta de la red social que "a los enemigos de la libertad y a la masa de ignorantes y esnobistas que les acompaña, la labor del Cenesex les quita el sueño".



Asimismo señaló que "no conocer la ley no te exime de responsabilidad" y consideró que "la ciudadanía tiene derechos y responsabilidades por lo que cada persona se hace cargo de sus palabras y sus actos".



Castro participó este lunes junto al asesor jurídico del Cenesex, Manuel Vázquez, en un programa de la televisión cubana que abordó las actividades fundamentales de las jornadas contra la homofobia y la transfobia y se resaltó el énfasis que en su actual edición se ha dado mayor énfasis a las académicas.



Vázquez se refirió al incidente de la marcha y apuntó que "hace mucho rato han querido utilizar ese espacio para desvirtuar el mensaje de la conga" y explicó que ante esa situación se tomó una decisión "conscientemente" de "no darle ese espacio para que estos grupos lo utilizaran de esa manera".



Recalcó que no se cumplió con el requerimiento legal de solicitar autorización para efectuar la caminata y señaló que personas que nunca han ido a las congas "fueron las que comenzaron a resistirse y a responder de manera no organizada, no respetuosa".



En ese sentido refirió que esas personas "se condujeron y se trasladaron fuera de esa marcha" y dijo que "ninguna de esas personas han sido procesadas judicialmente".



Se trata de la primera vez en décadas que tiene lugar en Cuba una manifestación sin permiso oficial, en un inédito pulso de la sociedad civil independiente a las autoridades de la isla.



El colectivo LGTBI ha ido ganando en visibilidad durante la última década en Cuba, donde en los primeros años tras el triunfo de la Revolución (1959) los homosexuales eran perseguidos y enviados a campos de trabajo denominados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), lo que se considera uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de la isla.