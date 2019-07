Manifestantes protestan por cuarto día seguido contra gobernador Puerto Rico

EFE





Un grupo de manifestantes protestó este martes, por cuarto día consecutivo, contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, inmerso en un escándalo político por la difusión del contenido de un chat en que junto a su círculo íntimo en el gobierno se mofan de periodistas y líderes políticos de la isla.



Desde entonces se han registrado protestas diarias, siendo la más violenta la celebrada este lunes que se saldó con numerosos daños materiales, quema de contenedores de basura, el uso de gas lacrimógeno y el lanzamiento de adoquines en el Viejo San Juan, así como 21 detenidos y cuatro heridos.



La protesta transcurre sin incidentes en las cercanías de La Fortaleza, sede del ejecutivo, y previa a la misma, que no estaba convocada oficialmente, un grupo de mujeres se sentaron en la calle con cinta adhesiva en la boca y donde se podía leer "Renuncia".



Muchos de los comercios en los alrededores han colgado tablones de madera sobre los escaparates de las tiendas para evitar daños a las mismas.



Tras la manifestación de anoche, el gobernador de la isla volvió este martes a reiterar que no abandonará la dirección del país y admitió que en el caso del chat cometió actos impropios.



Rosselló viajó este martes a la localidad de lares para disculparse con una persona de la que se mofó en le chat por su sobrepeso.



Otras protestas han tenido lugar en otras ciudades de la isla como Mayagüez, en el oeste de Puerto Rico.



Además en Río Piedras, perteneciente a San Juan, un grupo de personas ha descolgado la imagen de Rosselló que colgaba en el Centro de Servicios al Conductor (Cesco), como forma de queja por la situación política.



Para mañana se espera una asistencia masiva a una manifestación convocada por Colectiva Femenina y a la que se espera que asistan algunos artistas puertorriqueños conocidos como Residente y Bad Bunny, entre otros.



La misma tendrá lugar entre el Capitolio y la Plaza del V Centenario, en el Viejo San Juan.



El barco crucero "Empress of the Seas", con casi 1.900 pasajeros a bordo, ha sido desviado hoy de la capital de Puerto Rico por "razones de seguridad", informaron las autoridades turísticas de la isla.



Está previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lleve a cabo este jueves una escala en Puerto Rico, dentro de su periplo por varios países de Latinoamérica.



Se da la circunstancia de que el secretario de Estado de la isla, Luis Rivera, renunció a su puesto el pasado sábado tras la divulgación del chat, aunque no dejará su posición hasta finales de mes.