Maduro sube 35 veces el valor del salario mínimo en Venezuela

El sueldo pasará de 5.196.000 bolívares (20,8 o 1,30 dólares) a 180.000.000, una cantidad que será expresada en bolívares "soberanos", como se llamará la moneda nacional desde el lunes, cuanto entrará en vigencia una reconversión monetaria que le quitará cinco ceros al signo.



"He fijado el salario mínimo, las pensiones y la base de salario para todas las tablas salariales del país en medio 'petro', 1.800 bolívares devengarán los trabajadores en salario mínimo", dijo.



El mandatario explicó que el "petro", la criptomoneda gubernamental, tendrá una valor de 3.600 bolívares soberanos (1.446 o 89,7 dólares) y reiteró que este mecanismo será el anclaje del nuevo bolívar soberano.



"Quiero anunciar que en el nuevo esquema para cambiarlo todo e ir a una reconversión económica que favorezca, el nuevo salario mínimo basado y anclado en el petro, va a estar anclado en el petro para su recuperación total", expresó.



Maduro explicó que al igual que los trabajadores, los pensionistas recibirán desde el 20 de agosto el mismo monto que será, además, "la base de la actualización para los próximos días y semanas de todas las tablas salariales".



Señaló que el lunes se depositará una bonificación de 600 bolívares soberanos (241 o 15 dólares) a 10 millones de inscritos en el gubernamental Carné de la Patria, un censo en el que el Gobierno asegura se ha registrado la mitad de la población y que la oposición cuestiona por ser un arma de "control social y político".



Este bono, explicó Maduro, servirá para la "adaptación" a la reconversión, pero solo beneficiará a un tercio de la población.



El jefe de Estado informó que el Ejecutivo asumirá "por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país para que no haya impacto sobre la inflación".



Remarcó que esto abarcará a empresas públicas y privadas para que no tengan "excusas" de querer aumentar los precios.



"Tiene que haber Gobierno, tenemos que retomar el papel del Estado como gran regulador, la autoridad del Estado y del gobierno para hacer valer las reglas económicas", agregó.



Estas medidas se enmarcan en el programa de recuperación y expansión económica que impondrá el Ejecutivo desde el lunes y con el que espera salir de la profunda crisis económica.