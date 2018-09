Maduro pide a bancos "liberar" billetes escasos y castigar su reventa

EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy a los bancos "liberar" los billetes, un ítem que escasea en el país, e instó a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a legislar para castigar la reventa del dinero físico, una práctica que crece en el territorio nacional.



"Se les dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que liberen el dinero secuestrado del pueblo", dijo Maduro durante una alocución que fue transmitida de forma obligatoria por todas las emisoras de radio y televisión.



El líder chavista dijo no creer en los banqueros pues "a pesar de que se ha distribuido el dinero suficiente a todos los bancos el dinero no está en la calle".



Recordó que su Gobierno puso en marcha el mes pasado una reconversión monetaria que le quitó cinco ceros al bolívar, una moneda que se devaluó en 95,8 %, y echó a andar una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la inflación que cerrará el año en 1.000.000 % según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.



Maduro tomó esta medida, entre otras razones, para solventar la falta de efectivo que se ha ido agravando en el país, y criticó que al día de hoy las entidades financieras estén haciendo una entrega racionada del dinero.



"Estaban dando 10 bolívares por cajero (16 centavos de dólar según la tasa oficial) una falta de respeto para el pueblo", sostuvo.



Por ello, el gobernante venezolano pidió al Banco Central (BCV) y a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) "hacer respetar" la norma que, explicó, consiste en entregar los billetes sin límites a los ciudadanos que a diario se forman en colas durante horas a las afueras de los bancos en búsqueda de algunos billetes.



"Liberen el billete, está en el arca de los bancos, tenemos 10 veces más billete del que pusimos a circular y del que hace falta en la circulación nacional y ahora con la disciplina fiscal, monetaria que tenemos, estamos sobrados", aseveró el jefe de Estado.



Además, Maduro pidió a los venezolanos denunciar la reventa de billetes, una práctica que ha ido extendiéndose en el país tras hacerse popular en los estados fronterizos, donde los ciudadanos pueden acceder a productos que escasean en el país y a precios bajos siempre que paguen con efectivo.



"Vamos a legislar sobre ese tema y vamos a castigar eso, de manera bien fiera. No vamos a aceptar otra vez la venta del billete y la compra del billete (...) a quien encontremos vendiendo el billete venezolano, fiero, con todo pues", expresó.



El jefe de la llamada revolución bolivariana aseguró que ha "logrado la meta de cero emisión de moneda inorgánica" en el marco de su programa de recuperación económica que lanzó el mes pasado para intentar sacar al país petrolero de la severa crisis en que se encuentra.



"Todos los bolívares que están circulando están sostenidos en la riqueza en divisas del país y en el cobro de los impuestos", agregó.