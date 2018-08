Maduro dice derogación de ley de ilícitos cambiarios permitirá nuevo sistema

EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que la derogación de la ley de ilícitos cambiarios aprobada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) permitirá desplegar "un nuevo sistema cambiario" en el país, aunque no ofreció más detalles.



"La Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley muy importante (...) que nos va a permitir ir desplegando un nuevo sistema cambiario del país, donde los dólares del pueblo que ingresen están garantizados para la vivienda, la educación, la salud, la producción", dijo Maduro en un acto con campesinos en Caracas.



El jefe de Estado venezolano indicó que se abrirán "nuevas posibilidades", sin ofrecer más detalles.



En el acto, en el que recibió demandas por parte de los campesinos para atender al sector agroalimentario, Maduro pidió a los venezolanos "compresión" para todas las decisiones "que están en pleno desarrollo, acciones de diversos signos monetarios, fiscal, cambiario, productivo".



"Estoy seguro de que con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica (...) nosotros en este segundo semestre que está en pleno desarrollo vamos a tener victorias tempranas en la recuperación económica que Venezuela necesita", agregó.



Este jueves, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro que no reconocen varios Gobiernos del mundo, derogó la ley de ilícitos cambiarios, que otorga la exclusividad de las divisas al Estado.



El decreto de derogación presentado por el Ejecutivo y que fue aprobado tras una breve discusión en la que ningún constituyente manifestó algún desacuerdo, no deja claro, sin embargo, si esto implica el levantamiento total del control de cambio que opera desde 2003.



El vicepresidente económico, Tareck el Aissami, aseguró que con la derogación de ese régimen se "facilita" que "cualquier persona haga operaciones legalmente bajo el amparo" de la "Constitución y de las leyes de la República sin que incurran en ningún tipo de ilícito".



La derogación de la ley ilícitos cambiarios forma parte de un paquete de medidas que adelanta el Gobierno de Maduro para intentar recuperar la economía venezolana, la de peor desempeño en la región pese a la enorme riqueza en recursos del país.



Venezuela es dueña de las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de productos, una inflación que cerrará en 1.000.000 % este 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una pésima prestación de los servicios públicos.