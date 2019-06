Macri afirma que el apagón es un "caso inédito" y será "investigado a fondo"

EFE





El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó este domingo que el apagón eléctrico con el que amaneció el país, y que también afectó a Uruguay y Paraguay, se trata de un "caso inédito" que será "investigado a fondo".



"Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral (noreste), cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible", escribió el mandatario en Twitter.



Según agregó, actualmente la situación del 50 % de los usuarios se encuentra normalizada y con el correr de las horas "se restablecerá el servicio para todos los usuarios".



"Se trata de un caso inédito, que será investigado a fondo", recalcó, y emplazó a escuchar la comparecencia ante la prensa que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ofrecerá a las 15 hora local (18 GMT), en la que ofrecerá más detalles sobre lo sucedido.



Según explicaron anteriormente desde el Gobierno, fue a las 7.07 hora local (10.07 GMT) cuando se produjo un colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un "corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay".



No fue hasta alrededor de cuatro horas después que las empresas distribuidoras del servicio eléctrico informaron que el suministro comenzaba a normalizarse "lentamente" en el país, donde viven en torno a 40 millones de personas.



El corte afectó principalmente a Buenos Aires y su cinturón urbano -que aglutinan a 13 millones de personas- y al resto de provincias del país, entre ellas, las que celebran elecciones locales como Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra de Fuego, aunque en esta última, la más austral, no hubo problemas, porque no depende del SADI, donde ocurrió la falla.



Trenes y metro fueron suspendidos en la capital durante varias horas, y el apagón dejó además a miles de personas sin agua de red, según explicó la empresa pública e suministro de agua en el Gran Buenos Aires.



"(IMPORTANTE) El sistema de distribución de agua potable de @AySA_Oficial se encuentra sin energía debido a la falla general en el sistema de interconexión. Solicitamos que los usuarios hagan un uso racional del agua. #SinLuz #CorteDeLuz", explicó la compañía en Twitter.