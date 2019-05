El PT de Lula debe "reinventarse", dice el gobernador más votado de Brasil

EFE





Camilo Santana, reelegido el pasado octubre como gobernador del estado brasileño de Ceará con una votación récord, abogó por una "reinvención" de su agrupación, el opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"Siempre he dicho que el PT necesita hacer autocrítica (...) y buscar una reestructuración, una reinvención y mostrar las cosas buenas que el partido hizo por Brasil durante el tiempo que gobernó (2003-2016)", apostó Santana, en una entrevista concedida a Efe al margen de un acto celebrado en la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil.



El gobernador de Ceará, reelegido el pasado octubre con casi un 80 % de los votos de esta región del noreste de Brasil, defendió también el surgimiento de "nuevos liderazgos" dentro de la formación de izquierdas.



Consideró que el PT, cuyo líder, Lula da Silva, está encarcelado por corrupción, salió "fortalecido" en las elecciones de octubre de 2018, a pesar de la derrota frente al ultraderechista Jair Bolsonaro, que se hizo con el 55 % de los votos en la segunda vuelta.



Santana recordó que Fernando Haddad, excaldalde de Sao Paulo y candidato del PT vencido en los comicios, tuvo un buen resultado teniendo en cuenta que se presentó "con poco tiempo", pues la Justicia tardó en pronunciarse sobre la inhabilitación de Lula da Silva para esas elecciones.



Haddad "fue para el segundo turno y obtuvo del 45 % de los votos en Brasil", mientras el PT "conquistó el mayor número de escaños en el Congreso, ganó cuatro estados. Es un partido muy fuerte".



El gobernador de Ceará evitó criticar al Gobierno de Bolsonaro, que acumula cuatro controvertidos meses en el poder.



"Todavía es temprano para evaluarlo. A todo Gobierno hay que darle un crédito, un tiempo para saber qué es lo que quiere hacer", añadió.



Evocó que durante la campaña de 2018, en la que Bolsonaro no participó en ningún debate por el atentado que sufrió en las semanas previas a los comicios, "no hubo mucha discusión" de ideas, ni "presentación de propuestas" por parte del aspirante vencedor.



"Quiero que Brasil vaya bien, porque es importante para los brasileños, para los estados, independientemente de quién sea el presidente. La elección ya pasó, vivimos en un país democrático y el presidente electo fue Bolsonaro. Es momento de que todos trabajemos en favor de Brasil y de sus estados", apostó.



Según el gobernador, en lo que no esté de acuerdo con el presidente "lo dirá francamente" y en lo que crea que sea correcto también lo dirá.



Ceará, una turística región de unos 9 millones de habitantes, está considerada el estado con mayor equilibrio fiscal de la unión, según la clasificación de la Federación de Industrias de Río de Janeiro.



"Somos los que más invertimos en lo público en Brasil teniendo en cuenta nuestros ingresos corrientes líquidos", recalcó.



Ceará, considerada por muchos la Finlandia de Brasil por su modelo educativo, cuenta con 82 de las 100 mejores escuelas públicas de enseñanza básica del país, de acuerdo con fuentes del Gobierno federal.



"Hemos tenido la suerte que los anteriores gobernadores hayan dado prioridad al tema de la educación en las últimas décadas. Ningún Estado se desarrolla sin invertir en la educación", refirió Santana, quien citó incentivos fiscales para los municipios que mejor resultados escolares presenten como una de las claves