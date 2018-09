Lula aconseja hacer un 'curso de humanismo' a candidato a la Vicepresidencia

EFE

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acusó hoy al general Hamilton Mourao, candidato a la Vicepresidencia brasileña en la fórmula encabezada por el ultraderechista Jair Bolsonaro, de tener "un mediocre concepto sobre la especie humana" y le aconsejó realizar "un curso de humanismo".



Desde la prisión de Curitiba, sur de Brasil, donde está preso desde el 7 de abril, el exmandatario reaccionó a través de una carta a las palabras de Mourao, quien afirmó que "las familias sin la figura de padre y abuelo" y "solo con madre y abuela" serían "fábricas de elementos desequilibrados, que tienden a ingresar en bandas de narcotráfico".



"General Mourao, no juzgue a las abuelas y madres pobres por su concepto mediocre sobre la especie humana. Si usted ya pensaba así no debería haber llegado a general y mucho menos querer ser vicepresidente", dijo Lula en su escrito.



"Siete hermanos fuimos criados por una mujer analfabeta llamada Doña Lindu y dudo que exista alguien en la sociedad brasileña que educó a sus hijos mejor que ella", expresó.



Lula fue impedido por la justicia a concurrir a las próximas elecciones debido a la condena a doce años por corrupción por la que está en prisión, ya que de acuerdo a las normas en vigor en el país, una persona con una sentencia confirmada en segunda instancia, como es su caso, no puede postular a ningún cargo público.



Tras el veto, Lula ungió como sucesor a Fernando Haddad, segundo en las encuestas tras Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985) y defensor de la liberación de las armas en Brasil.



Bolsonaro, polémico por declaraciones racistas, machistas y homófobas, es el favorito a ocupar la Presidencia del país con un 28 % de las simpatías, pese al rechazo que acumula en gran parte de la población.



Según las últimas encuestas le siguen en intención de voto el socialista y sustituto de Lula, Fernando Haddad (19 %), el laborista Ciro Gomes (11 %), el socialdemócrata Geraldo Alckmin (6,1 %) y la ecologista Marina Silva (4,1 %).