Llega a Miami Cody Weddle, el periodista de EE.UU. detenido en Venezuela

EFE

Cody Weddle, el periodista del canal de televisión Local 10 de Miami detenido este miércoles en Caracas por la contrainteligencia miliar venezolana, llegó este jueves deportado a esa ciudad del sur de Florida.



Weddle llegó a Miami en un avión comercial después de que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanasen a primera hora de este miércoles la vivienda del reportero y se lo llevaran para interrogarle.



Junto con Weddle fue detenido Carlos Camacho, asistente del corresponsal estadounidense, quien también fue dejado en libertad el mismo miércoles por los funcionarios del Gobierno venezolano.



Weddle, periodista independiente, reside en Caracas desde 2014 y colabora con el canal WPLG Local10 (Canal 10) de Miami, informando sobre la crisis política en Venezuela. Camacho, su ayudante, es de nacionalidad venezolana.



"Le damos la bienvenida al reportero de casa Cody Weddle, después de su terrible experiencia en Venezuela", dijo en un comunicado el presidente y gerente general de WPLG, E.R. Bert Medina.



Medina resaltó que Cody "ha vivido y trabajado legalmente en Venezuela durante casi cinco años (...) y ha realizado un excelente trabajo para informar a los espectadores del sur de Florida sobre la creciente crisis en Venezuela".



El gerente general del canal calificó a Weddle de periodista "justo, imparcial y profesional" y lamentó que un reportero sea "expulsado de un país por decir la verdad".



Pese a que Cody ha sido expulsado de Venezuela, "nuestros televidentes pueden estar seguros de que no dejaremos de cubrir esta historia", aseguró Medina.



Weddle fue trasladado por funcionarios venezolanos el miércoles al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, a la espera de abordar un avión con regreso a Estados Unidos, lo que hizo este jueves.



El periodista dijo al canal de televisión que estuvo detenido durante varias horas solo y con un pasamontañas de esquí que le cubría la cara.



Añadió que varios guardias registraron su teléfono móvil y la computadora que llevaba y formularon preguntas sobre su trabajo.



El periodista estadounidense no sufrió heridas, pero denunció que que estuvo sin comida ni agua durante el interrogatorio.



"Quedó claro que no les gustaron mis reportes", dijo Weddle al periodista Louis Aguirre, de Local 10 News, para agregar: "Estaban interesados en una historia que hice sobre el ambiente actual en las Fuerzas Armadas" venezolanas.



Las denuncias de abusos contra periodistas han aumentado después de que en enero pasado se disparara la crisis política en Venezuela tras la decisión del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de proclamarse presidente interino del país al considerar ilegítimo a Maduro.



Guaidó obtuvo el reconocimiento inmediato de EE.UU. y ya son más de medio centenar los Gobiernos que le apoyan.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que condenó este miércoles la detención de Weddle y Camacho, y exigió la inmediata liberación de ambos, denunció el aumento de la represión contra la prensa en los últimos meses en Venezuela.



Según la organización Espacio Público, unos 49 reporteros han sido detenidos brevemente este año y 7 fueron deportados.



La semana pasada, un equipo del canal hispano Univision fue retenido durante más de dos horas en el palacio presidencial de Miraflores tras una entrevista realizada al presidente Nicolás Maduro.



El presentador estrella de la cadena, Jorge Ramos, y su equipo de producción, que fueron deportados al día siguiente de ser retenidos, denunciaron que las autoridades robaron sus equipos y la entrevista hecha a Maduro.



Más de una docena de periodistas de Francia, Chile, Colombia y Estados Unidos han sido detenidos y algunos expulsados de Venezuela en las últimas semanas.