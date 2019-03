Lavrov no descarta una intervención militar de EEUU contra Venezuela

EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo hoy que no descarta una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en una rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.



"Conociendo los enfoques de la administración de EEUU, todo es posible. No descarto que pueda lanzar acciones que nuevamente van a infringir todas las normas posibles del derecho internacional", contestó Lavrov a un pregunta sobre si considera posible una intervención militar de EEUU en Venezuela.



Según el ministro ruso, el enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliot Abrams, no oculta que entre sus funciones no está la búsqueda de un arreglo pacífico a la crisis en el país latinoamericano.



"Él (Abrams) se ocupa exclusivamente de atizar la tensión, de crear una situación que provoque, como quiere EEUU, una eclosión, el derramamiento de sangre en Venezuela, que justifique la intervención militar", subrayó Lavrov, que expresó su esperanza de que Washington "se imponga la sensatez".

ENTREGA DE ARMAS VÍA UCRANIA



Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa indicó que se cuenta con información de que "EEUU planea próximamente comprar armas ligeras, morteros, misiles tierra-aire portátiles y otros tipos de armamento para enviarlos a países próximos a Venezuela".



De acuerdo con Lavrov, el transporte de dicho armamento se efectuaría con ayuda de "una compañía aérea de uno de los regímenes más obedientes, mejor dicho, el régimen absolutamente obediente a Washington en el espacio postsoviético", en alusión al Gobierno de Ucrania.



"Desde luego que vemos estas intenciones, como la ven muchos países incluidos los vecinos de Venezuela. Brasil y Colombia han declarado que no apoyarán una intervención militar", dijo el ministro.



Agregó que "si los vecinos de Venezuela cumplen su palabras y se mantienen firmemente en esa posición, los planes estadounidenses no se concretarán".



"Confío en que el rechazo absoluto, diría universal, en el mundo a las soluciones armadas enfriará a las cabezas calientes de Washington, aunque hay algunos a los que nada puede detener", dijo.