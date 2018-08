Latinoamérica debe eliminar exclusión a afrodescendientes, según el BM

El estudio "Afrodescendientes en América Latina: Hacia un marco de inclusión" explica que esta población tiene menos años de escolarización, experimentan más desempleo y están poco representados en cargos de toma de decisiones, tanto públicos como privados.



Datos oficiales del Banco Mundial citan que los afrodescendientes representan un cuarto de la población de América Latina, equivalente a unos 133 millones de personas, de los cuales una amplia mayoría vive en Brasil y el resto está distribuido de manera heterogénea en los demás países.



Además, esta población constituye una parte desproporcionadamente alta de los pobres, ya que tiene 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o mestizos, cita el estudio.



"Nuestra misión es erradicar la pobreza y no podremos cubrir este objetivo sin atender las necesidades de grupos que históricamente han sido excluidos", expresó en un discurso el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar.



"Buscamos contribuir al análisis y hacer luz en algo que ha estado en la oscuridad", añadió.



Datos revelados hoy indican que en la década pasada más del 50 % de los hogares afrodescendientes salieron de la pobreza en Brasil y Uruguay, y más del 20 por ciento en Ecuador y Perú.



Sin embargo, pese a que en la región se han dado avances, según el informe aún queda mucho por hacer para solucionar el complejo problema de la exclusión de esta población.



El informe indica que en los barrios pobres o favelas, los afrodescendientes no solo tienen un menor acceso a los servicios básicos y a una vivienda adecuada, sino que también están más expuestos a la violencia y el crimen.



Según el organismo, la meta es mejorar las oportunidades y el acceso a mercados y servicios para los grupos excluidos, respetando su visión y aspiraciones.



Además, se debe tomar en cuenta que los afrodescendientes son una población heterogénea, por lo cual las políticas deben diseñarse teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada país, subregión y de cada situación.



Las cifras indican que el nivel de pobreza es más del doble en el caso de los afrodescendientes en Brasil, tres veces mayor en Uruguay y más de 10 puntos porcentuales superior en Colombia, Ecuador y Perú.



Además, a nivel general los afrodescendientes componen el 25 por ciento de la población de 25 años o más, pero constituyen solo el 12 por ciento de la población en ese rango de edad que posee un título de educación terciaria.



"Cuando vemos los datos es clara una condición de desigualdad en la raíz de las relaciones entre los grupos sociales (...) y confrontados en esta realidad no tenemos más opción que actuar y hacia eso debe enfocarse la política pública", expresó en el acto oficial de presentación del informe el mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado.



El estudio revela que las políticas deben tener objetivos claros y medibles, en áreas clave como educación, oportunidades de empleo y salarios equitativos.



También se debe trabajar en eliminar los estereotipos raciales, y las organizaciones de afrodescendientes deben empoderarse para aumentar su voz, participación y poder de negociación, aprovechando los avances logrados en los últimos años por sus líderes.



El director principal de Práctica Global Social, Urbana, Rural y de Resiliencia del Banco Mundial, Ede Ijjasz-Vásquez, encargado de revelar los datos, indicó que se debe trabajar en mejorar el diagnóstico, diseñar políticas claras con objetivos medibles, cambiar los modelos mentales de la sociedad y fortalecer la capacidad de participación y toma de decisiones.



Según el informe, "el creciente reconocimiento de los afrodescendientes representa una largamente esperada ruptura con un pasado que dio comienzo a uno de los capítulos más oscuros de la historia latinoamericana: la esclavitud y su terrible legado de exclusión social".