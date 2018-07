A. Latina necesita acuerdo regional contra el narcotráfico, dicen expertos

En el coloquio "La crisis de los narcóticos: del cultivo al tráfico, soluciones transversales", el candidato presidencial salvadoreño Carlos Calleja, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que en ningún país de la región se le da continuidad a los planes para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

"Lo que se necesita, en mi opinión, es un gran acuerdo, no solamente nacional en cada uno de nuestros países en cuanto al tema seguridad o narcotráfico, sino también un acuerdo regional donde podamos, de forma coordinada, trabajar en cada piedrita del camino", detalló Calleja.



En ese sentido, agregó que en la región hay una "pérdida total de valor" porque cada vez que llega un presidente nuevo a un país de América Latina se cambian las políticas frente a estos temas.



"No le damos continuidad a los programas, a los planes, y a mucho de lo bueno que se construye le damos vuelta a la página; cada Administración trata de imponer su política y no le damos continuidad a lo que está funcionando", consideró Calleja.



En el coloquio también participaron el exsecretario de Seguridad de Bogotá Daniel Mejía; el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, y el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que hay dos asuntos que deben ser tenidos en cuenta.



El primero de ellos, en palabras de Martínez, es que se necesitan políticas públicas fuertes para enfrentar problemas como el narcotráfico, y "no esperar a que lo solucionen" en el exterior.



El otro es que el asunto de los cultivos ilícitos implica "diálogo con las comunidades campesinas y terapias de tratamientos diferenciales" que no se han hecho en Colombia.



El fiscal señaló además que errores en las políticas públicas frente al narcotráfico generan un crecimiento de los cultivos ilícitos, como está ocurriendo actualmente en Colombia.



"De lo contrario no nos vamos a poder emancipar del problema de los narcocultivos y tendremos hacia adelante espirales o crecimientos como las que hoy estamos experimentando", detalló Martínez.



Estados Unidos aseguró el mes pasado que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 11 % en 2017 hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura subió un 19 %, hasta las 921 toneladas métricas.



El presidente de la SAC consideró importante que el país vuelva a hacer fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, suspendida en 2015 por orden de la Corte Constitucional por los efectos nocivos de ese herbicida.



Bedoya dijo además que el Gobierno del presidente electo, Iván Duque, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, cometería un "craso error" si sólo piensa en sustituir los cultivos ilícitos y no en buscar una forma de detener la comercialización.



La Cumbre Concordia Américas forma parte de la "Iniciativa Américas de 2018", que pretende fomentar "el diálogo entre líderes de los sectores público, privado y no lucrativo" sobre asuntos políticos, económicos y sociales.



Concordia es una organización sin ánimo de lucro y no partidista creada en 2011 que promueve, impulsa y sostiene de forma activa "alianzas transectoriales" que generen impacto