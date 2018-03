Kuczynski retirará dimisión si Congreso no acepta los términos de su renuncia

"Inaceptable la propuesta de Resolución Legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa", afirmó el mandatario.



Kuczynski reaccionó así ante la difusión del borrador de la resolución parlamentaria que aceptaría su dimisión pero en la que se recogen acusaciones muy duras contra su figura y su gobierno y en la que entre otras cosas se le llama "traidor a la patria".



Horas antes, el grupo oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), amenazó con boicotear el proceso de transmisión de mando presidencial, que debe asumir hoy el vicepresidente Martín Vizcarra, si el Congreso insistía en mantener esos términos en su resolución.



Juan Sheput, uno de los legisladores más cercanos al mandatario advirtió esta mañana, antes de que se reinicie el debate parlamentario en el que el Congreso debe aceptar la dimisión del mandatario para que Vizcarra asuma el poder, de que no habrá "transmisión de mando" si la resolución legislativa falta el respeto al presidente.



"Si la resolución legislativa que 'acepta' la renuncia del presidente PPK (Kuczynski) contiene falsedades, injurias o términos inaceptables no será aceptada por Peruanos por el Kambio y puede que no haya transmisión de mando. Y será culpa de un sector irresponsable de congresistas", afirmó el diputado.



Sheput denunció en varios medios de comunicación que esta frase fue incluida por presiones de la izquierda parlamentaria para forzar la reacción de su grupo y apuntó que, si los demás diputados no modifican el texto, su grupo empleará "un mecanismo constitucional" que no quiso revelar.



El Parlamento peruano inició este jueves el debate sobre la renuncia de Kuczynski a la espera de la llegada a Lima del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, para que este jure como presidente y poner fin a la crisis gubernamental, un proceso que está previsto que se realice en la jornada de hoy.



El jefe de Estado presentó el miércoles su carta de renuncia, presionado por el Congreso, ante las evidencias, en vídeo y audio, de los intentos de sus aliados políticos, y al menos un funcionario y un ministro por comprar el voto de un legislador opositor para impedir su vacancia.



La mayoría de bancadas en el Congreso dijo aceptar la renuncia de Kuczynski, si bien los diputados rechazaron el hecho de que en la misma no aceptara su responsabilidad en los hechos denunciados.



De hecho, la izquierda indicó que si se aceptaba la renuncia, esta sería "en los términos de la vacancia".



El constitucionalista Raúl Ferrero hizo un llamamiento "a la cordura del Congreso para que rectifique la carta" y dijo que los legisladores no deben usar calificativos en la aceptación de la renuncia de Kuczynski, y menos el de "traidor a la patria", ya que implica la acusación de un delito penal.



"En el Congreso hay gente muy calificada, no debe ser sino un error producto de la confusión que hay en este momento, pero es algo inaceptable, el país tampoco va a avalar una cosa así", enfatizó antes de decir que la ciudadanía "lo que quiere es recuperar la tranquilidad y que vayamos a una transición normal".