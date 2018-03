Kuczynski autorizó levantamiento de su secreto bancario

EFE

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski autorizó el levantamiento de su secreto bancario y pidió hoy dejar atrás "el show mediático", tras el allanamiento a sus casas en Lima como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos en su contra.



A través de su cuenta en Twitter, Kuczynski informó que autorizó a la Fiscalía el levantamiento de su secreto bancario y que aceptó el pedido de impedimento de salida del país, aprobado hoy por un juzgado anticorrupción.



El juez Juan Carlos Sánchez aprobó hoy el impedimento de salida del país de Kuczynski por 18 meses, a raíz de la investigación preliminar debido a sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.



Además, la Fiscalía ordenó el allanamiento de tres viviendas de Kuczynski en Lima, a donde el jefe de Estado se dirigió con sus abogados.



"No tengo nada que temer", afirmó Kuczynski, tras reafirmar además su "total disposición para colaborar con las diligencias fiscales".



Kuczynski recordó que ha declarado en dos oportunidades a los fiscales y a dos comisiones investigadoras del Congreso sobre el caso Lava Jato.



El exmandatario aseguró que es "el principal interesado en que las acusaciones de las que soy víctima se esclarezcan y permitan limpiar mi nombre y honor".



Kuczynski pidió dejar atrás "el show mediático y (que) no sigamos dañando la imagen del país".



"Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país", manifestó el exgobernante.



El juez Juan Carlos Sánchez explicó que el impedimento de salida se justificaba porque se trata de la investigación de un delito penado con no menos de 8 años de prisión y que va a permitir que Kuczynski esté presente durante el proceso.



Previamente, el fiscal Hamilton Castro explicó que la investigación se basa en las transferencias de dinero de empresas vinculadas a Odebrecht o la misma constructora, a cuentas de Kuczynski o firmas asociadas a él, mientras era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).



Asimismo, debido a los presuntos aportes irregulares recibidos en las campañas electorales de los años 2011 y 2016.



Castro afirmó que "existe una sospecha inicial que permite continuar con esta investigación e incorporar a Kuczynski como investigado porque es necesario indagar el origen de los pagos" y determinar "si hubo actos de corrupción y favorecimiento a empresas proveedoras del Estado".



Kuczynski renunció el miércoles a la presidencia de Perú, después de la difusión de vídeos en los que se reveló el intento de compra de votos en el Congreso para evitar su destitución, en el proceso de vacancia abierto por sus vínculos con Odebrecht.