Keiko Fujimori se presenta ante audiencia que decidirá su prisión preventiva

Keiko Fujimori, líder del principal partido opositor peruano, Fuerza Popular, se presentó hoy ante la audiencia judicial que decide sobre el tema de la Fiscalía para una prevención preventiva de 36 meses por supuestamente haber cometido el delito de lavado de activos.



La llegada de Fujimori, quien hasta el sábado no ha sido confirmada su presencia en la sala de atención, el juez que se ve el caso, Richard Concepción Carhuancho, no es imparcial y debe ser recusado, está acompañado por una enorme revisión entre los medios y los medios los grupos de simpatizantes fujimoristas y los que se encargaron de su procesamiento en las puertas del juzgado.



Fujimori, sonriente y aparentemente tranquila, llegó acompañado por su esposo Marc Vito, y su hermana Sachi Fujimori, y no hizo ninguna declaración.



Al poco de entrar Fujimori también llegó al tribunal varias de las otras 11 personas, todas sospechosas de formar parte o dirigir una red de activos activos en el seno del partido Fuerza Popular para blanquear aportes irregulares, sobre la pesa un pedido de prisión preventiva .



De todos ellos, solo la asesora principal de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, habló brevemente con los periodistas al afirmar que acudir al tribunal "dando la cara como siempre".



"Somos un partido político, y queremos criminalizar a los partidos políticos. Es defensa de la democracia, nada tenemos que ocultar", dijo.



El pasado viernes, el fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva contra este grupo, apenas dos días después de que la gran mayoría de ellos hubieran sido liberados de una detención preliminar.



Esa detención es preliminar, que fue ordenado también por el juez Carhuancho, fue levantada antes de los diez días que fue un tribunal superior.



Este es un recurso para anunciar la decisión de Carhuancho es el argumento esgrimido para la defensa de Fujimori para recusar al magistrado en esta ocasión, y para que usted tenga dudas sobre su presencia en la sala.



La investigación fiscal está dirigida contra la financiación irregular de la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011, donde se presentan en gran medida grandes donaciones de dinero no declaradas con una contabilidad en la que figuren múltiples aportes de personas particulares.



Entre las donaciones presencialmente se tiene como resultado un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, la compañía, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica.