Keiko Fujimori, nueva "víctima" de la corrupción de la constructora Odebrecht

La orden de detención preliminar dictada hoy contra Keiko Fujimori, la líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, es el último eslabón de un largo proceso de investigación y consecuencia en última instancia de las revelaciones del caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.



- 8 marzo de 2016: Un fiscal de la Fiscalía de Lavado de Activos abre una investigación preliminar contra la entonces candidata presidencial KeikoFujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, a causa de los aportes irregulares para sus campañas electorales de 2011 y 2016, un proceso conocido como el "caso cócteles".



- 24 junio 2017: Medios peruanos publican que Marcelo Odebrecht mantenía anotaciones en su agenda personal que apuntaban a la entrega de dinero a la campaña de Keiko. La anotación,que no estaba fechada, indica: "Aumentar a Keiko 500 y hacer una visita".



- 14 julio 2017: El expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, reciben orden de 18 meses de detención preventiva por la supuesta financiación irregular de su partido. La orden fue emitida por al juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que hoy emitió la orden de detención contra Fujimori.



La acusación contra Humala es por la financiación irregular de sus campañas políticas. Entre otras irregularidades, Humala habría recibido dinero de Odebrecht.



- 14 julio 2017: Fujimori asegura que la orden de prisión contra Humala y su esposa son una muestra de independencia del Poder Judicial de Perú.



- 3 agosto 2017: Fujimori niega haber recibido dinero de Odebrecht, después de que en Brasil se publicaran informaciones con declaraciones de directivos de la empresa que la señalaban como receptora de dinero irregular.



- 28 agosto 2017: La Fiscalía de Perú confirma la existencia de una nota del empresario Marcelo Odebrecht que involucra a Keiko en el caso de las donaciones supuestamente entregadas por la constructora brasileña a candidatos presidenciales.



- 18 septiembre 2017: El fiscal José Domingo Pérez solicita a la justicia de Brasil que le permita interrogar a Marcelo Odebrecht, preso por corrupción, sobre Keiko Fujimori.



- 28 septiembre 2017: La Fiscalía anuncia que seguirá el "caso cócteles" en el marco de la ley contra el crimen organizado.



- 30 septiembre 2017: Fujimori afirma que no hay base legal para investigarla por crimen organizado después del anuncio de la Giscalía peruana.



- 9 noviembre 2017: Marcelo Odebrecht declara ante la Giscalía peruana desde Brasil sobre los aportes irregulares de su empresa a políticos peruanos.



- 10 noviembre de 2017: Keiko Fujimori declara ante la Fiscalía en el marco de la investigación preliminar del "caso cócteles". Fujimori acude bajo apercibimiento de que la Justicia hiciera "todos los apremios que la ley franquea" tras haberse negado a ir en tres ocasiones anteriores.



- 15 noviembre 2017: Fujimori solicita al juez ordenar el sobreseimiento de la investigación por la lentitud del proceso.



- 7 diciembre 2017: La Fiscalía de Lavado de Activos interviene dos locales del partido Fuerza Popular, el mismo día que Fujimori debía declarar ante el fiscal, por lo que esta no acude y denuncia persecución y abusos judiciales.



- 27 febrero 2018: Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, declara en Brasil ante fiscales peruanos.



- 28 febrero 2018: La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Lazo, afirma que Barata confirmó que nunca "entregó dinero" a su patrocinada y dijo que pediría el archivo de la investigación.



- 4 marzo 2018: El fiscal Pérez afirma que las declaraciones de Odebrecht confirman la hipótesis de que la campaña presidencial de Fujimori en 2011 tuvo aportes indebidos.



- 6 marzo 2018: La Fiscalía allana las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, exministros de Estado y exdirigentes del partido fujimorista, con orden de detención junto con Keiko.



- 21 marzo 2018: El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dimite acosado por sus vínculos con la constructora Odebrecht y bajo presión del partido fujimorista Fuerza Popular.



- 10 octubre 2018: El juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, ordena la detención preliminar de Fujimori.