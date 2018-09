Kavanaugh espera decisión del Senado

Servicios internacionales

En una larga comparecencia ante la Comisión Judicial del Senado, el juez Brett Kavanaugh, candidato del presidente estadounidense Donald Trump, enfrentó su primera cita ante la Comisión Judicial del Senado, donde también se escuchó el testimonio de Christine Blasey Ford, supuesta víctima de agresión sexual por parte del letrado.

Durante la comparecencia, Kavanaugh rechazó de nuevo las acusaciones: ‘Niego categórica e inequívocamente la alegación contra mí de la señora Ford (...). Vengo aquí a limpiar mi nombre', dijo, según reportes de Efe .

Kavanaugh, que aseguró hay una ‘conspiración' en su contra y visiblemente enfadado, remarcó que le pueden derrotar ‘en un voto final', pero insistió en que no renunciará a la nominación.

El pronunciamiento del juez tuvo lugar poco después que ante la misma comisión, Ford afirmara en un ‘cien por cien' de que Kavanaugh fue el joven que trató de abusar sexualmente de ella en una fiesta en 1982 cuando ambos eran adolescentes.

‘Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente', narró Ford ante los senadores, con la voz quebrada y visiblemente afectada.

‘Estoy aquí hoy no porque quiera. Estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber cívico decirles lo que me sucedió mientras Brett Kavanaugh y yo estábamos en la escuela secundaria', dijo la mujer ante los senadores.

Tras la comparecencia, la Comisión debe decidir en los próximos días la aprobación o rechazo del juez.