Jesús Santrich 'exjefe de las FARC' sale del hospital y es llevado a la Fiscalía

"El Hospital Universitario Mayor Méderi se permite informar a la opinión pública que el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte (alias Jesús Santrich) fue dado de alta de hospital ya que su condición de salud se encuentra restablecida", detalló el centro médico en un escueto comunicado.



Esto ocurre horas después de que un juez de control de garantías formalizara la recaptura del exjefe de las FARC, decisión que la Procuraduría (Ministerio Público) apeló.



"Juez de control de garantías (...) legalizó la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte (alias 'Jesús Santrich'). Procuraduría apeló la decisión", detalló la Fiscalía en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, el Ministerio Público manifestó en un comunicado que designó a un agente especial para "verificar las dudas sobre el procedimiento de captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte", que fueron expresadas por el procurador judicial que "asistió a la audiencia oral".



Ese agente, agregó la información, tendrá que "decidir si desiste del recurso presentado en la diligencia".



El exguerrillero, que tiene problemas de visión, salió de la cárcel la Picota, de Bogotá, en una silla de ruedas y rodeado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Fiscalía y la Policía.



Esto ocurrió en cumplimiento de una orden de "libertad inmediata" librada el miércoles por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le concedió la garantía de no extradición a Estados Unidos por no contar con pruebas suficientes del caso.



Sin embargo, nada más traspasar la puerta principal, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía volvieron a detenerlo y lo devolvieron a La Picota desde donde minutos después fue sacado en un helicóptero de la Policía que lo condujo al búnker de esa entidad.



Ayer, Santrich fue llevado al Hospital Méderi, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por "alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos".



En ese sentido, la Procuraduría manifestó hoy que considera que al exlíder guerrillero "se le garantizaron los derechos a contar con asistencia legal de sus abogados de confianza, a su protección con el traslado al búnker de la fiscalía, a ser examinado y valorado por médicos allegados, así como por un galeno del Instituto de Medicina Legal y su remisión a una institución médica especializada en un plazo razonable".



Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz.



En caso de que esa denuncia sea cierta, el caso quedaría en manos de la justicia ordinaria y no de la JEP, el mecanismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país.



Al respecto, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó ayer que apoya la apelación que el Ministerio Público hizo a la sentencia de la JEP.



Sobre esa apelación, la Procuraduría manifestó que "avanza en la elaboración del escrito" que presentará ante el alto tribunal para que revoque la decisión de conceder a Santrich la garantía de no extradición.



"Apoyado en nuevas pruebas el Ministerio Público insistirá en el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la solicitud de extradición del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York teniendo en cuenta que los hechos investigados sucedieron después de la firma del acuerdo de paz", apostilló la Procuraduría.