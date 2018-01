Izquierda paraguaya critica condena "sin pruebas" contra expresidente Lula

"(A Lula) lo condenan porque les ganará las elecciones. Lo condenan porque no tienen ninguna prueba contra él y no pueden permitir que compita con sus líderes corruptos", indicó el comunicado del Frente Guasu.



La formación política de izquierdas, a la que pertenece el expresidente Fernando Lugo (2008-2012), también afirmó que Lula "ha triunfado en el Brasil y en toda América Latina, pues está cada vez más firmemente en el corazón de todo el pueblo".



La decisión judicial del miércoles, aunque se puede recurrir, complica las opciones del carismático expresidente brasileño para competir en las elecciones presidenciales de octubre ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.



No obstante, la última palabra sobre la candidatura de Lula, que ha manifestado su intención de presentarse, estará en manos de la Justicia Electoral.