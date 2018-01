Inicia la campaña para la consulta popular del 4 de febrero en Ecuador

EFE

La campaña electoral para la consulta popular del próximo 4 de febrero en Ecuador inició hoy con cuarenta organizaciones ciudadanas inscritas, la mayoría de ellas a favor del Sí a las siete preguntas impulsadas por el Gobierno de Lenín Moreno.



Sólo cuatro organizaciones sociales, de las cuarenta aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), harán campaña por el No a ciertas preguntas del referendo que abordará temas sobre corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores.



El CNE reiteró hoy que la campaña electoral se extenderá hasta la medianoche del 1 de febrero, cuando iniciará una etapa de silencio proselitista y reflexión del voto.



Cientos de simpatizantes del Gobierno abrieron la campaña por el Sí en las puertas mismas del Palacio presidencial de Carondelet, en el casco colonial de Quito, donde corearon consignas por el voto afirmativo a las siete preguntas de la consulta.



Los manifestantes, muchos de ellos identificados con los colectivos "Democracia Sí" y del partido Izquierda Democrática, se concentraron en la Plaza de la Independencia, frente a la Casa de Gobierno, y llamaron a votar "Sí a todo".



Un portavoz del colectivo aseguró que concentraciones similares se desarrollarían de manera simultánea en varias ciudades del país y aseguró que la campaña "irá creciendo" en el transcurso de los días.



En la ciudad portuaria de Guayaquil fueron miles los que se congregaron en calles céntricas de la urbe para respaldar el Sí a la consulta, sobre todo simpatizantes del prefecto de la provincia de Guayas, Jimmy Jairala, y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afines al Gobierno.



La campaña por el No, en cambio, reunió al colectivo "Foro de la Mujer" y simpatizantes del expresidente Rafael Correa en la sede del movimiento Alianza País (AP), en el norte de Quito, donde volvieron a calificar de engañosa la consulta impulsada por el Gobierno de Moreno.



Correa y Moreno, otrora correligionarios, son ahora acérrimos rivales políticos y se disputan, además, la dirección de este grupo partidista.



Los correístas, vestidos con ropas verdes, color distintivo de Alianza País, y las integrantes del colectivo de mujeres coincidieron en calificar de "traidor" a Moreno y felicitaron el hecho de que Correa haya decidido volver a Ecuador para dirigir la campaña por el No a la consulta.



Ricardo Patiño, un excanciller de Correa y dirigente correísta de AP, aseguró que el exmandatario llegará mañana jueves por la noche desde Bélgica, donde reside desde poco después que entregó el poder a Moreno en mayo pasado.



Patiño no precisó a qué ciudad llegará Correa, pero simpatizantes comentaron que lo hará a Guayaquil, su ciudad natal, donde ofrecerá declaraciones el viernes.



Además, Patiño aseguró que Correa vuelve para recuperar la forma de hacer política en el país, con recorridos puerta a puerta por todo el país.



Se prevé que Correa, que se define como un político de izquierdas, recorra el viernes algunos barrios de Guayaquil (suroeste) y que el sábado vaya a Portoviejo, la capital de la provincia costera de Manabí (oeste).



El CNE, de su lado, recordó que las organizaciones políticas y sociales calificadas para participar en la campaña contarán con un Fondo de Promoción Electoral que asciende a 3.907.979,40 dólares, que será repartido entre dichos actores.



Asimismo, informó en un comunicado oficial de que ese fondo financiará la campaña a través de 491 proveedores calificados a escala nacional: 56 medios de prensa escrita, 359 radios, 58 canales de televisión y 18 empresas de vallas publicitarias.



Para la promoción de cada opción, el pleno del CNE aprobó un límite de gasto de 1.953.989,70 dólares y recordó que está prohibido la contratación particular de publicidad electoral.



El Gobierno tiene también prohibido realizar propaganda electoral, precisó el CNE que, por otra parte, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las dos opciones en cada una de las siete preguntas de la consulta popular.



El CNE recordó, asimismo, que "los medios de comunicación no pueden difundir publicidad electoral que induzca a la violencia, discriminación, mensajes sexistas o que contengan imágenes de niñas, niños o adolescentes".