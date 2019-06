No hay indicios de que choque de helicóptero en Nueva York sea terrorismo

EFE





El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este lunes en declaraciones a los medios de comunicación que no hay nada que lleve a pensar que el choque del helicóptero en la azotea de un edificio en Manhattan sea un atentado terrorista.



"No hay ningún indicativo de que ese sea el caso", dijo Cuomo a los periodistas que le preguntaron por esa posibilidad, aunque admitió que automáticamente pensó en el atentado terrorista del 11S poco después de ser informado del suceso.



"Si eres neoyorquino tienes un poco de síndrome de estrés post traumático del 11S y recuerdo esa mañana demasiado bien. Así que en cuanto oyes que una aeronave ha golpeado un edificio la mente te va donde le va al resto de los neoyorquinos", agregó el político en el lugar del suceso, donde se concentraban decenas de vehículos de emergencia.



Cuomo señaló asimismo que el Departamento de Bomberos de Nueva York ha detallado que se trató de un helicóptero que se estrelló contra el edificio cuando trataba de aterrizar en la azotea, lo que desencadenó un incendio.



"Hubo un fuego que sucedió cuando el helicóptero golpeó la azotea del edificio y la gente (dentro) del edificio notó como temblaba todo", dijo el gobernador neoyorquino, que señaló que los trabajadores habían sido evacuados.



Al menos una persona murió este lunes al estrellarse un helicóptero mientras realizaba un aterrizaje forzoso en una azotea de un rascacielos de Manhattan, en Nueva York, informaron las autoridades neoyorquinas.



Según el Departamento de Policía de Nueva York, el suceso tuvo lugar a la altura del número 787 de la séptima avenida, lo que provocó un incendio que ya fue extinguido.



Sin embargo, los equipos siguen trabajando en la zona debido a que se ha producido un escape de combustible del aparato.



Las fuentes no han confirmado la identidad de la víctima mortal del incidente, ocurrido en una jornada caracterizada por la abundante lluvia en la ciudad. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.