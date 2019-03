Hillary Clinton descarta su candidatura presidencial para 2020

EFE

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton aseguró este martes que no concurrirá a las elecciones de 2020, con lo que descarta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con el actual presidente, el republicano Donald Trump.



"No voy a competir" en las elecciones de 2020, afirmó Clinton en una entrevista con una emisora estatal de Nueva York, en la que despejó las dudas sobre una hipotética candidatura suya que se habían mantenido en los últimos meses.



Clinton remarcó que, no obstante, "seguiría trabajando y defendiendo" los temas en los que cree.



"No estamos solo polarizados. Nos hemos metido, realmente, en campos opuestos de manera como no he visto en mi vida adulta", recalcó en clara referencia al Gobierno de Trump.



Por ello, Clinton insistió que "va a seguir hablando" y no va a ir "a ningún lado".



En este sentido, la exsecretaria de Estado bajo el mandato del presidente Barack Obama anunció que tendrá un papel activo en el siguiente ciclo electoral, donde las primarias demócratas registran ya catorce aspirantes de la candidatura presidencial.



Este fin de semana, el senador Bernie Sanders, quien disputó ya la candidatura a Hillary Clinton en 2016, confirmó su intención de competir de nuevo.



La nutrida contienda por la candidatura demócrata a las presidenciales de 2020 cuenta entre los aspirantes con las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, así como con el exsecretario de Vivienda Julián Castro, entre otros.



Clinton aseguró que se había reunido en las últimas semanas con algunos de los aspirantes para darles su opinión acerca de la nueva batalla electoral.



Otras figuras demócratas sobre las que se especula su posible candidatura son el exvicepresidente Joseph Biden y el popular excongresista estatal de Texas Beto O'Rourke.



El eventual candidato demócrata se enfrentará a Trump, quien ha ya ha confirmado que buscará la reelección en los comicios del próximo año y hoy se refirió con sorna a la decisión de la que fuera su rival en 2016.



"Oh, vaya, ¿significa eso que no podré competir de nuevo contra ella? ¡La echaré tanto de menos!", escribió Trump en tono de burla en un tuit.