Guatemaltecos protestan contra el acuerdo migratorio de asilo con EEUU

EFE





Más de trescientas personas se manifestaron este sábado frente a Casa Presidencial, el despacho de Gobierno del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, con una protesta en la que lanzaron consignas al ritmo de una batucada en contra del acuerdo migratorio de asilo impuesto por Estados Unidos a Guatemala.



Alrededor de las 15:00 hora local (21.00 GMT), un grupo de personas comenzó a colocar sus pancartas y carteles con frases en las que acusaban al mandatario guatemalteco de ser una "vergüenza nacional".



Incluso, cuando más gente se hizo presente frente a la oficina-vivienda presidencial, colocaron dos mantas de plástico que retrataban a Morales de "traidor" y "los títeres de la impunidad", con parte de su Gabinete.



A los pies de un Jimmy Morales dibujado con el rostro expuesto con músculos y articulaciones, sin cara, el colectivo La Batucada del Pueblo hizo sonar tambores, platos metálicos y cacerolas para animar a los cientos de manifestantes que gritaron: "Jimmy, te vas a ir al bote; Sandra Jovel y Degenhart también", en referencia a la canciller y el ministro de Gobernación (Interior), respectivamente.



Las protestas incluyeron interrogantes al concepto de "tercer país seguro", como se refirió el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el significado del acuerdo firmado este viernes. "¿País seguro? Lo único seguro aquí es que Jimmy Morales es el peor presidente que ha tenido Guatemala", se leía en uno de los carteles.



Uno de los manifestantes, el activista Andrés Quezada, integrante del colectivo Justicia Ya, nacido de las protestas masivas de 2015, pidió a la población "no caer en las provocaciones" que expresan "su rechazo a los migrantes", pues "lo que queremos es ser un país donde alcance todo para los inmigrantes, que los recibamos a todos en un país que no acepte la impunidad".



Decir que Guatemala no está preparado para recibir a los solicitantes de asilo "es caer en la trampa" y "nos quieren hacer creer que (el acuerdo) es un éxito diplomático, pero en realidad no es más que una tragedia más de este país, maniatado por el imperio".



El diputado electo del partido Movimiento Político Winaq, fundado por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, el activista de derechos LGBTIQ Aldo Dávila, coincidió que los guatemaltecos no están en contra "del inmigrante, estamos en contra de las condiciones impuestas en ese acuerdo espurio".



Dávila dijo a la Agencia Efe que "Jimmy y sus secuaces" están "ofreciendo algo con lo que no contamos aquí en Guatemala, como trabajo, justicia, alimentación, por lo tanto no somos un tercer país seguro"



Cuestionó al ministro Degenhart para suscribir un convenio de tal naturaleza, pues "no tiene sentido que no lo haya firmado la canciller, quien creo que fue más inteligente al no hacerlo".



La secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos (pública, autónoma), Lenina García, manifestó que como estudiantes se sumaban a esta protesta en contra de la "alianza criminal", la misma que intentó aprobar reformas "lesivas" al Código Penal en 2017 o la arremetida contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2018, a lo que también como AEU se opusieron con sendas manifestaciones masivas.



Los cánticos y consignas contra Morales y aliados continuó con señalamientos como "vende patrias" o que el sector empresarial organizado es "basura" y la "dictadura", luego de que éste también se expresó este viernes a favor del acuerdo.



Una de las líderes de la Batucada del Pueblo, Brenda Hernández, invitó a los asistentes frente a Casa Presidencial a que este y el próximo sábado a las 18:00 hora local (24:00 GMT) hicieran un "cacerolazo" desde donde cada uno se encuentre.



"Hacer ruido, bulla y hacer sentir la presencia con bocinas de los autos, sartenes o lo que sea para manifestar en contra del Gobierno en uno de los momentos más oscuros".



Con el pacto de EE.UU. con Guatemala, que tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse antes de su vencimiento, los solicitantes de asilo que lleguen a EE.UU. serán enviados de vuelta a Guatemala si, en su ruta hacia el norte, atraviesan el país centroamericano antes de llegar a territorio estadounidense.



"Por medio de las negociaciones también se evitan sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas", o "la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias", celebró Jimmy Morales este viernes en redes sociales.