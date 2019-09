Guatemala abandonará el Parlacen si no se reforma, dice Alejandro Giammattei

Juan Alberto Cajar B.

Formado como médico, el político, empresario y exdirector del sistema penitenciario guatemalteco, Alejandro Giammattei fue electo el pasado 11 de agosto como presidente de Guatemala, asegurando que su Gobierno impulsará un modelo económico de "prosperidad" , buscando sacar al país centroamericnao de la lista de las naciones más desiguales del mundo.

Giamattei conversó con La Decana a su paso por Panamá sobre cuáles serán sus políticas de seguridad, migración, las complejas relaciones con Estados Unidos y su objetivo de reformar el Parlamento Centroamericano (Parlacen), sobre el cual fue tajante: "Esa institución o la reformamos o la cerramos".

Usted habla de 'darle más dientes' al Parlacen, ¿en qué sentido?

Es convertirlo en lo que debió ser desde un principio, un ente supranacional legislativo, un congreso centroamericano. Hoy por hoy, ¿quiénes van al Parlacen? ¿Los mejores de cada país? No.

El Parlacen ha sido una institución altamente cuestionada precisamente por eso último que menciona.

Es que no tiene sentido el Parlacen, porque es una institución que solo puede recomendar. Ese parlamento debe poder legislar normas vinculantes, con asuntos fundamentales como el de seguridad, homologando leyes sobre ese tema, no tenemos las mismas penas, ni las mismas bases de datos comunes. Lo ambiental también debe ser enfrentado regionalmente, en Mesoamérica somos la sexta región del mundo con las mayores reservas de agua potable del mundo (…) además la estamos destruyendo. Debemos entrar en un proceso de integración mucho más fuerte.

¿Y si esos cambios no se dan?

Vamos a denunciar el tratado y abandonaremos el Paralacen. Lo que nosotros queremos es que la reforma al parlamento sea una reforma al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), volverlo un ente que funcione (…) no un lugar lleno de políticos trasnochados hablando de cosas que no tienen sentido y que no aterrizan en la agenda que tenemos que tener, una agenda más agresiva para convertirnos en países de destino turístico, más seguros y de desarrollo humano.

