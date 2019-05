Guaidó admite que mantiene enviados en Noruega para diálogo con Maduro

Servicios internacionales

El titular del Parlamento venezolano y autoproclamado “mandatario interino”, Juan Guaidó, confirmó hoy que la oposición mantiene enviados en Noruega para iniciar negociaciones con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo a un cable de la agencia Efe, la televisión pública NRK, citando fuentes próximas a las conversaciones, indicaron que los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo, con la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, que ha declinado hacer comentarios.

"Sí, hay unos enviados a Noruega y lo repito en este momento. Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", dijo en un acto con gremios.

Sin embargo, Guaidó no explicó cuáles son los fundamentos de esos contactos con el Gobierno de Maduro ni tampoco quiénes son los enviados a Noruega.



La delegación del Gobierno la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el exdiputado Gerardo Blyde y el exministro Fernando Martínez Mottola, según NRK.



Tras el encuentro, el presidente del Parlamento venezolano aclaró que "no hay ningún tipo de negociación" sino la respuesta a la llamada de Noruega en su "esfuerzo" por "una mediación que tiene meses".



En su opinión, la iniciativa de Noruega "viene a abonar en el proceso" de buscar una salida a la crisis.

Las dos delegaciones viajarán a Caracas hoy después de una nueva ronda de contactos, de acuerdo con la televisión pública noruega.



Gobierno y oposición habían celebrado varias rondas de diálogo en la República Dominicana entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, pero cuando todo estaba listo para firmar un acuerdo, los opositores se desmarcaron al considerar insuficientes las garantías dadas para las elecciones presidenciales.



A diferencia de otros países europeos, Noruega -que no forma parte de la Unión Europea- no reconoció al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino cuando este se autoproclamó como tal a finales de enero, aunque sí le ha mostrado su apoyo y ha pedido diálogo y nuevas elecciones.