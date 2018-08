Google en boca de Trump por presuntamente manipular búsquedas para desfavorecerle 

EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a Google de "amañar" su motor de búsqueda en la red para "suprimir voces conservadoras" y ofrecer principalmente noticias negativas sobre su Gobierno.



"Los resultados de búsqueda de 'Trump News (Noticias sobre Trump)' muestran solo los puntos de vista e informaciones de los Medios de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen AMAÑADO, para mi y otros, de modo que casi todas las historias y noticias son malas", aseguró Trump en un mensaje publicado en Twitter.



Trump recalcó que "Google y otras están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias positivas".



"Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria, ¡será encarada!", agregó.



El mandatario ha censurado de manera insistente la cobertura de los grandes medios de comunicación, pero hasta ahora no había cargado específicamente contra los gigantes de internet como Google.



Por el momento, Google no ha respondido a estas acusaciones de Trump.



Las palabras del mandatario se producen en medio de la creciente alerta en Estados Unidos en las redes sociales acerca de la difusión de contenidos falsos.