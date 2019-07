Gobierno de Nicaragua celebra regreso de pastor crítico de iglesia Católica

EFE





El Gobierno de Nicaragua celebró este viernes el regreso del presidente de la "Iglesia Ministerio Clamor de Dios Internacional", el pastor puertorriqueño Jorge Raschke, quien criticó a la iglesia Católica durante la etapa más sangrienta de la crisis sociopolítica local.

Raschke "estuvo con nosotros el año pasado, nos acompañó en momentos durísimos, difíciles y nos alentó con su visión profética, con sus oraciones y hoy le recibimos con alegría y agradecimiento", dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

En junio de 2018, mientras la mayoría de los obispos de Nicaragua arriesgaban sus vidas para salvar a civiles de los ataques armados del Gobierno, a la vez que eran mediadores en un diálogo nacional para superar la crisis, el líder evangelista criticó al Episcopado y defendió al presidente Daniel Ortega.

"No los oigo llamar a la paz, no los oigo pedir a sus feligreses que no participen en ningún tipo de actividad de esta clase", dijo sobre los obispos el puertorriqueño, quien opinó que en Nicaragua no debía haber un adelanto de las elecciones de 2021, sugerido por el clero nicaragüense hace un año para superar la crisis local.

"Agradecemos profundamente al Pastor Jorge Raschke por esta nueva visita que nos alienta, que nos acompaña, nos estimula a continuar avanzando en estas sendas de confianza y en fe en Dios", agregó la también primera dama de Nicaragua.

Murillo agradeció la presencia del Raschke minutos después de que decenas de policías rodearon un templo católico en Managua, al que acudieron decenas de nicaragüenses para conmemorar un año del ataque armado de las fuerzas combinadas del Gobierno contra estudiantes universitarios, que dejó dos jóvenes muertos.

Raschke se presentará mañana sábado en la Plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua, para brindar una "oración en clamor a Dios para que Nicaragua continúe fortaleciendo el cariño y la paz", sostuvo Murillo.

La crisis que inició en abril de 2018 en Nicaragua, y que continúa vigente, es la más sangrienta del país desde los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente.

Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad", indican que al menos 326 personas han muerto en los últimos 15 meses. Organismos locales suman 594, y el Gobierno admite 200.