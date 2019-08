El gobernador de Puerto Rico se reúne con el equipo fiscal del Ejecutivo de la isla

EFE





El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se reunió este domingo con miembros del "componente del equipo fiscal" para darle "seguimiento a las iniciativas" que se han implementado para el desarrollo económico de Puerto Rico.



El mandatario fue "enfático" en su compromiso con la recuperación de la isla, así como con el uso responsable de los fondos públicos para continuar los trabajos que se llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía, de acuerdo a un breve comunicado del Gobierno.



Este sábado, otro escueto comunicado informaba que el gobernador se había reunido con varios jefes de agencia con el fin de darle "continuidad a la agenda gubernamental" en curso.



El gobernador tuvo la "oportunidad" de tratar los proyectos que se están implementando en las distintas agencias, así como de los planes de desarrollo de la agenda de recuperación de Puerto Rico, concluía la nota.



Pierluisi se estrenó el sábado como mandatario de la isla, tras la renuncia formal un día antes de Ricardo Rosselló, pero las dudas legales sobre si es por derecho quien debe estar al frente de la gobernación no se calman.



Este lunes, el Senado deberá confirmar o no a Pierluisi como secretario de Estado, después de que el pasado viernes lo hiciera la Cámara Baja.



En su primera conferencia de prensa el viernes, Pierluisi dijo que era consciente de que existen dudas legales sobre si la Asamblea Legislativa debe dar el respaldo como secretario de Estado y, por ende, gobernador, o es suficiente con que lo haga una sola de las cámaras.



En una vacante en la posición de gobernador, el siguiente en la línea de sucesión es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia.



El viernes fue respaldado por la Cámara de Representantes y mañana será interrogado y confirmado o no por el Senado.



Las dudas sobre si Pierluisi, que juró el cargo este viernes, es el gobernador legalmente parten de la interpretación que se haga de la Constitución y de la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión.



La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.



Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.



En caso de que no sea confirmado este lunes, la nueva gobernadora será la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.