Gobernador de Puerto Rico condena manifestación con 10 heridos y 3 detenidos

La zona que rodea la sede del ejecutivo en la capital de la isla está siendo escenario de fuertes incidentes, con lanzamiento de objetos incendiarios, adoquines y gases lacrimógenos.



"Las manifestaciones que han surgido esta noche son una expresión que respeto y tengo muy en cuenta. Desafortunadamente, a pesar del llamado responsable de manifestación pacífica de muchos de los participantes, otros tantos eligieron dañar propiedad y agredir a funcionarios que buscaban preservar el orden público en defensa de la seguridad y derechos de todos", dijo en un comunicado.



La publicación íntegra del contenido del chat privado ha provocado una oleada de rechazo por una parte de la población y de la clase política de la isla tras poder leerse en el mismo insultos y comentarios homófobos y sexistas contra periodistas y lideres políticos por parte del gobernador y sus asesores.



"Vaya mi reconocimiento a todos los que hicieron escuchar sus reclamos, así como a los oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico que una vez más estuvieron en el frente de esta triste situación. Dirijo mi llamado a quienes han mostrado su encono de manera violenta para que comprendan que hay muchas otras formas de hacerse escuchar y que como gobernador tengo el compromiso de así hacerlo", dijo el gobernador de la isla.



El mandatario no se encuentra en La Fortaleza, sede del ejecutivo, según anunció en una conferencia de prensa el subsecretario de la Gobernación de Puerto Rico, Erik Rolón, debido a la imposibilidad de poder entrar por la manifestación y los incidentes que transcurren en ambas entradas al palacio situado en el Viejo San Juan.



Los manifestantes han logrado llegar hasta la mitad de la calle de acceso a la residencia del gobernador.



Cientos de puertorriqueños se manifestaron este lunes en el Viejo San Juan y un grupo de ellos se enfrenta para pedir la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras la difusión del contenido de un chat privado con comentarios homófobos e insultos, en una protesta en la que habido tres detenidos y diez heridos.



Los incidentes se registran al final de la protesta, a los que la policía responde con gases lacrimógenos y gas pimienta.



Algunos de los manifestantes han quemado varios contenedores de basura en la calle de acceso a la residencia del gobernador que ha causado un incendio que ha sido apagado por los bomberos.



Desde este fin de semana se han registrado a diario manifestaciones de protesta frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo de la isla, algunas con incidentes y altercados violentos.



Los incidentes de este lunes se iniciaron cuando algunos de los asistentes han comenzado a lanzar objetos, como adoquines, e intentar cruzar el perimetro policial.



De acuerdo a las fuerzas de seguridad entre los heridos hay varios policías e incluso un periodista, quien fue agredido con una piedra.



Hoy mismo el Sindicato de Policías de la isla ha pedido, por boca de su presidente Ismael Rivera, la renuncia del gobernador, a la vez que rechazó la violencia usada por un pequeño grupo de manifestantes contra los agentes este fin de semana.



"Rechazamos los estilos de confrontación y actos de violencia que manifestantes han realizado en contra de los policías que trabajan para garantizar su derecho a la libre expresión y velar por la seguridad de todos", indicó en un comunicado difundido este lunes.



"Los policías allí presentes están tan indignados como los manifestantes por los actos de corrupción recientes y por las expresiones del Gobernador y funcionarios en el "chat". Pero ellos tienen un trabajo que hacer y cumplir para garantizar los derechos y seguridad de todos", agregó.



La Asociación de Maestros, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores, el Movimiento Victoria Ciudadana y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), son algunas de las organizaciones que han convocado la protesta.



"No vamos a parar hasta verle renunciar" o "Si Ricky no se va, le vamos a sacar", eran algunas de las frases que han gritado los presentes en la protesta.



"Ricky Renuncia" es tendencia en la red social Twitter.