El futuro político de Puerto Rico es incierto a tres días de la salida de Rosselló

EFE





El futuro político de Puerto Rico es aún incierto a tres días de que se haga efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, y sin que se vislumbre quién le reemplazará en la gobernación, de la que dimitió tras una crisis generada por un polémico chat.



Desde que se conoció un chat de Rosselló junto a miembros del Ejecutivo, en Puerto Rico se registraron varias protestas que desencadenaron el 24 de julio la dimisión del gobernador, al igual que la renuncia de algunos de sus funcionarios como el secretario de Estado, Luis Rivera, que según la ley es a quien le correspondería ocupar la gobernación.



En el chat, ambos, junto a otros asesores, insultan y se burlan de varios colectivos como el LGTB, mujeres, artistas, periodistas y políticos.



Después de Rivera, le corresponde a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumir el puesto del gobernador, sin embargo, ella misma ya ha expresado no tener interés en ese cargo , mientras aumentan las voces de protesta en su contra por denuncias de corrupción.



Además, los portavoces del opositor Partido Popular Democrático (PPD), en Senado y Cámara, Eduardo Bhatia y Rafael Hernández, y el representante Luis Vega, adelantaron este lunes que impugnarán cualquier candidato a gobernador, que no sea confirmado por la Asamblea Legislativa.



"Exhortamos al liderato del PNP a evitar una crisis constitucional que este pueblo no se merece", dijeron en un comunicado.



El desinterés ya expresado en dos ocasiones por la secretaria de Justicia hace necesario el nombramiento de un secretario de Estado a tres días de que Rosselló se convierta en el primer gobernador en Puerto Rico en dejar el puesto en pleno mandato.



Uno de los nombres que suena con insistencia para el puesto de secretario de Estado es el de la comisionada residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU., Jennifer González.



Sin embargo, González subrayó este martes que nadie se ha puesto en contacto con ella para asumir la secretaria de Estado, además, dijo estar fuera del proceso de evaluación e indicó que no respalda ninguna candidatura especifica para ese cargo.



"Debe nombrarse lo más pronto posible un secretario de Estado en propiedad para tener una persona que pueda ocupar el cargo, darle dirección, estabilidad y credibilidad a la isla", dijo González en un comunicado.



Puerto Rico cuenta con "muchas personas capacitadas, con experiencia y de conducta honrada" para el cargo, agregó.



"Hace unos días me puse a la disposición de trabajar con las personas que por orden de sucesión constitucional podrían ocupar el cargo. Eso no significó endosar (apoyar) a la candidatura de ninguna persona, solo mi disposición y deseo de trabajar en equipo para que la isla salga adelante", reiteró.



Por último, dijo no estar de acuerdo con que quede "vacante el puesto y es momento de una transición ordenada. El periodo de incertidumbre tiene que terminar para darle guía a la función de gobierno y estabilidad a nuestra economía".



Otro de los nombres que se barajan es el del líder del Senado, Thomas Rivera, presidente interino del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, tras la renuncia de Rosselló a la jefatura de ese colectivo.



En Facebook, este lunes, dijo que toda "recomendación y consejo (sobre el asunto de la secretaría de Estado) debe ser bien recibido y así lo haremos. Escucharemos, analizaremos y procuraremos hallarle la buena fe a cada consejo y entonces trabajaremos con eso".



"Llegado el momento actuaremos conforme al mandato que recibimos en las urnas y a nuestra conciencia", subrayó Rivera.



Otro de los candidatos con los que se han especulado es el del alcalde de Bayamón -en el norte-, Ramón Luis Rivera, sin embargo detalló hoy martes que en "ningún momento he recibido acercamientos para ocupar ninguna posición en el gobierno central. Seguimos concentrados en la ciudad de Bayamón".



Por último, la esposa del gobernador, Beatriz Rosselló, difundió este martes una imagen en Instragam en la que se declara orgullosa de su marido, quien, según afirma, se va con la "misión cumplida".