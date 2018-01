Fujimori debe más de $15 millones por reparaciones civiles

EFE

El expresidente peruano Alberto Fujimori, indultado de su condena a 25 años de cárcel, debe más de 15 millones de dólares por reparaciones civiles, pero no registra ningún bien patrimonial en Perú, según declaraciones del procurador anticorrupción Amado Enco a la prensa local.



A raíz de las condenas previas por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones, además de la autoría mediata por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori ha acumulado 51,6 millones de soles (más de 15 millones de dólares) por reparaciones civiles impagas.



Enco declaró al diario El Comercio que el exmandatario "tiene cierto poder adquisitivo. Ha estado recibiendo atenciones de primer nivel en clínicas importantes de Lima, ahora está alojado en una casa con lujos y comodidades".



"Ante estas señales de solvencia económica, corresponde que se evidencie efectuando el pago por los daños causados y los delitos por los que ha sido condenado", aseveró el procurador anticorrupción.



"De los 51 millones (de soles) que a la fecha debe, no ha abonado un sol, y la Procuraduría no ha recibido comunicación ni escrito de él o sus abogados informando que van a pagar o hacer una propuesta de pago", dijo Enco en declaraciones a la agencia Andina.



El indulto humanitario otorgado por el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 24 de diciembre, lo libera de cumplir el resto de la condena, pero no lo exime del pago de las reparaciones civiles, según precisó Enco.



"Si él ha considerado como un gesto positivo que el presidente de la República le haya concedido una gracia presidencial, creo que -si de gestos se trata- sería un buen gesto con el país y con las víctimas que evidencie una voluntad de resarcir los daños causados" con el pago de la reparación civil, afirmó el procurador a El Comercio.



No obstante, Enco precisó que "actualmente (Fujimori) no tiene ningún inmueble inscrito a su nombre", después de verificar en registros públicos y el sistema financiero local.



Precisamente, el exmandatario está alojado desde esta semana en una lujosa casa en el distrito de La Molina, cuyo alquiler de 5.000 dólares mensuales es cubierto por sus amigos, según informó su médico de cabecera Alejandro Aguinaga.



Su hija Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, también vive con su familia en casas alquiladas o cedidas por sus familiares, en tanto la Fiscalía la investiga por presuntos pagos irregulares a su campañas electorales.



El procurador dijo estar atento a que si el exmandatario registra algún activo patrimonial o que si se le reactiva una pensión como exgobernante, suspendida en el 2000 tras su renuncia a la presidencia, para "poder activar los mecanismos procesales necesarios para que honre su obligación con el Estado".



En el caso de que se reactive una pensión como exmandatario, Enco explicó que pedirá la retención total o un porcentaje de la misma mediante una medida cautelar.



Fujimori está entre los 15 principales deudores condenados por corrupción en Perú, que reúnen más del 90 % del total de la deuda al Estado por reparación civil que bordea los 1.500 millones de soles (460 millones de dólares), según precisó el procurador.