Foro de Sao Paulo aboga por la unidad de la izquierda y la liberación de Lula

Los delegados del XXIV Foro de Sao Paulo iniciado hoy en La Habana reclamaron la unidad de la izquierda en América Latina y el Caribe, denunciaron "ataques" del "imperialismo" y demandaron la excarcelación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.



La jornada inaugural del encuentro que se extenderá hasta el próximo martes 17, presidida por el segundo secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), José Ramón Machado Ventura, congregó a 439 representantes de organizaciones políticas y movimientos sociales de izquierda de países de América Latina, Caribe, Asia, África y Europa.



La secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, la brasileña Mónica Valente, denunció que al igual que en la década de los años noventa cuando fue creado el Foro, la izquierda sufre hoy una "brutal contraofensiva imperialista y neoliberal" del capitalismo que es una reacción "en su forma más salvaje".



Como ejemplos ilustrativos del "fortísimo ataque" de la derecha en la región mencionó las guerras económicas y mediáticas, así como la violencia y los golpes judiciales y parlamentarios que se han sucedido en países como Venezuela, Brasil, Argentina y Nicaragua.



En ese sentido, citó el caso específico de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, presente en esta reunión del Foro de Sao Paulo, de quien dijo fue sacada de la presidencia por "un grupo de parlamentarios corruptos que dirigen uno de los más impopulares gobiernos en Brasil, solo con el 5 por ciento de aprobación".



Valente, que es también la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), denunció que Lula da Silva, líder de esa formación que gobernó a Brasil entre 2003 y 2010, está encarcelado injustamente desde hace cien días.



Pero también celebró la victoria en las urnas del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que a su juicio demuestra que "sí se puede a pesar de todos los ataques, el cerco mediático, político, judicial y económico".



No obstante, la política brasileña reconoció que "mucho de lo que pasamos y sufrimos hoy se debe a nuestros propios errores" y dijo que en este nuevo encuentro los desafíos "son muchos, de mucha responsabilidad, bajo el más profundo compromiso con la unidad de la izquierda y la lucha antimperialista y neoliberal".



"No se trata de ignorar nuestros problemas o de hacer una lista de los logros de luchas y resistencia, sino de analizar la situación actual del capitalismo, cómo se comportan nuestros adversarios, y definir nuestras fortalezas", subrayó.



La activista recordó que fueron Lula y el líder cubano Fidel Castro (1926-2016), quienes en los años 90 del pasado siglo lanzaron la idea de constituir una articulación de partidos políticos de izquierda, socialistas y progresistas, bajo la consigna de la "unidad y el consenso".



Otro orador de la jornada inaugural, el jefe de Relaciones Internacionales del PCC cubano, José Ramón Balaguer, advirtió que el contexto internacional de hoy es "tan complejo y desafiante" como el que marcó los inicios del Foro de Sao Paulo.



El político cubano insistió en varios momentos de su intervención sobre la necesidad de mantener la "unidad" continental como condición esencial para enfrentar la ofensiva del capital trasnacional, así como asegurar los espacios de poder logrados.



Asimismo instó a asegurar los espacios logrados por la izquierda ante un contexto "adverso" por el retorno de la derecha al poder en varios países de la región y la "agresividad" de la actual administración de los Estados Unidos, aunque consideró que ese escenario "no es nuevo, ni definitivo, ni fatal".



Con esa perspectiva dijo que espera que el intercambio de ideas en La Habana concluya con acuerdos prácticos porque considera que son mayores "las coincidencias" entre los partidos y movimientos de izquierda de América Latina y del Caribe que "las diferencias".



El programa del Foro de Sao Paulo en la capital cubana incluye encuentros de mujeres, juventudes, parlamentarios, con el Partido de la Izquierda Europea, plenarias dedicadas a temas como la unidad y la integración de la región, y un diálogo con plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular, entre otras actividades.



El Foro de Sao Paulo es un mecanismo que agrupa a más de un centenar de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos y movimientos sociales y progresistas, y fue fundado por el PT con el nombre de la ciudad brasileña donde se reunió por primera vez, en 1990.