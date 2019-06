Fiscalía inspecciona casa de expresidente Óscar Arias por delitos sexuales

EFE





La Fiscalía Adjunta de Género confirmó este martes a Efe que comenzó una diligencia de inspección en la casa del expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Óscar Arias, imputado por presuntos delitos sexuales.



La Fiscalía indicó que "la diligencia se realiza a solicitud de la defensa del imputado. Por estar el caso en investigación, de momento es todo lo que puede informarse".



Una fiscal y agentes del Organismo de Investigación Judicial inspeccionaron la vivienda de Arias ubicada en la localidad de Rohrmoser, en la provincia de San José.



El objetivo de la gestión, solicitada por la defensa del imputado, es que la Fiscalía tenga los insumos y que esté documentado en el expediente con fotografías la zona donde dicen las denunciantes que sucedieron los hechos.



"Existen grandes inconsistencias entre lo que las denunciantes dicen y es un aspecto que la Fiscalía no conoce si no logra observar la realidad de las áreas y es de gran importancia que todo quedara documentado fotográficamente", expresó a Efe una de las representantes legales de Arias, Gloriana Valladares.



La abogada indicó que el Organismo de Investigación Judicial consultó ciertos aspectos de algunas zonas para determinar que no ha existido ninguna modificación estructural, desde la fecha en que sucedieron los hechos, mientras que en la casa de habitación se mantienen los mismos muebles.



"La propia descripción (de las denunciantes) hace ver que están los mismos muebles, que se pudieron verificar hoy que existen y que no ha habido ningún cambio hasta la fecha", explicó Valladares.



Arias, de 78 años, ha estado envuelto este año en dos denuncias penales de mujeres que aseguran haber sido víctimas de delitos sexuales que van desde hostigamiento sexual hasta violación.



En el mes de febrero Arias se presentó a declarar ante la Fiscalía sobre las demandas presentadas en su contra.



La primera fue presentada por la médica y activista por el desarme nuclear Alexandra Arce von Herold, quien denunció al expresidente el pasado 4 de febrero por una presunta violación sexual ocurrida en 2014 en la casa del político cuando ella buscaba apoyo para la causa contra las armas nucleares.



Arce afirma que en su denuncia no está presentando ningún reclamo económico.



La segunda demanda judicial fue interpuesta el jueves 7 de febrero por la Miss Costa Rica 1994, Yasmín Morales, quien acusa a Arias de abusos sexuales durante una visita que ella realizó a la casa del político, quien la invitó para regalarle un libro.



El caso de Arias ha provocado en Costa Rica un incremento en los movimientos de denuncia en redes sociales #Metoo y #Yotecreo y se considera como el de más alto perfil en América Latina hasta el momento.



El Nobel de la Paz obtenido por Arias en 1987 por ser el artífice del Plan de Paz de Centroamérica es el mayor reconocimiento internacional recibido por un político de Costa Rica, galardón que le catapultó como una voz autorizada a nivel mundial para hablar de democracia, paz y desarme.



El expresidente está casado desde el 2012 con Suzanne Fischel, su segundo matrimonio tras el que sostuvo por 22 años, hasta 1996, con Margarita Penón, con quien tuvo dos hijos.