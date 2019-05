La Fiscalía colombiana deja en libertad a exlider de las FARC Jesús Santrich

EFE





La Fiscalía colombiana dejó este jueves en libertad al exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", en acatamiento a una orden de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que goza de "fuero" por haber sido designado congresista.



"En este momento Fiscalía da cumplimiento a decisión de Corte Suprema de Justicia respecto al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. El procedimiento es acompañado con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección", afirmó la entidad en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Uno de los abogados de Santrich, Gustavo Gallardo, afirmó a periodistas que el exguerrillero salió de la sede de la Fiscalía en Bogotá, donde estaba detenido desde el pasado 17 de mayo, a bordo de una camioneta con dirección a la sede del partido FARC.



Según la FARC, es probable que tras reunirse con sus compañeros, Santrich se traslade al capitolio para asumir su escaño como miembro de la Cámara de Representantes, una de las cinco que le fueron adjudicadas a la antigua guerrilla en la Cámara Baja por un periodo de ocho años en virtud del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.



En una foto publicada en la plataforma "Santrich Libre" se ve al exjefe de la guerrilla en un vehículo acompañado de los senadores Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, y Pablo Catatumbo, del partido FARC.



La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer la libertad de Santrich, quien estaba detenido por narcotráfico y es solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos.



En una providencia, el alto tribunal aseguró que el exlíder de las FARC tiene fuero a pesar de no haberse posesionado como congresista el pasado 20 de julio, justamente por estar detenido desde tres meses antes, y "resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte".



La Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme el martes el fallo que denegó la pérdida de investidura del exjefe guerrillero, al concluir que no pudo asumir como miembro de la Cámara de Representantes por "motivos de fuerza mayor".



Tras su liberación, el senador de la FARC Carlos Antonio Lozada aseguró: "desde ayer estamos gestionando para tu posesión en la Cámara de Representantes".



Entre tanto, la senadora Victoria Sandino afirmó que recibe a su compañero "con el corazón lleno de felicidad y los brazos abiertos" y agregó: "su dignidad nos acompaña siempre en esta lucha y este sueño de construcción de la paz en Colombia".



Santrich fue capturado por la Fiscalía el 9 de abril de 2018 con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.



Si los delitos que se le imputan ocurrieron después de la firma de la paz, Santrich perdería los beneficios de la justicia transicional y si caso pasaría a la justicia ordinaria.



Sin embargo, el pasado 15 de mayo la Justicia Especial para la Paz (JEP) le concedió la garantía de no extradición y ordenó a la Fiscalía su libertad inmediata.



Dos días después Santrich salió de la cárcel bogotana de La Picota en una silla de ruedas pero enseguida agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le leyeron una nueva orden de detención y lo arrestaron aduciendo que contaban con nuevas pruebas en su contra.