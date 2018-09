Fiscal del caso Odebrecht ve necesario establecer un marco regional de investigación

Redacción Digital La Estrella

Quien fuera hasta 2017 el fiscal a cargo de la entrega de pruebas de los hechos de corrupción de Odebrecht, Vladimir Aras, explicó en entrevista con la revista colombiana Semana, que es necesario contar con un marco regional de investigación para evitar posibles tropiezos en las investigaciones del controversial caso que protagoniza la constructora brasilera.

De acuerdo con la publicación, para Aras, también fiscal Federal de la Corte de Apelaciones de Brasilia, Brasil, este marco permitiría realizar la investigación por los fiscales de los diferentes países con simultaneidad, "no como es ahora que tenemos que primero someternos a la investigación de Brasil, Estados Unidos,, Suiza o Colombia".

Según Aras, quien estuvo en el país suramericano en el marco del Seminario Internacional del Estado de Derecho y Corrupción, debería existir un tratado de conformación de un equipo conjunto de investigación, tal y como ocurre en Europa.

"Hay un acuerdo que fue firmado en el año 2010, en San Juan de Argentina para la creación de estos equipos conjuntos trasnacionales. Pero no fue ratificado por todos los países del Mercosur, no está vigente. Sería muy útil porque tendríamos una investigación hecha simultáneamente por todos los fiscales de los países y no cooperación como transferencia de poderes después. Porque tendríamos negociación colectiva. Negociación colectiva de los acuerdos. Cooperación con investigación y todos los fiscales de policías juntos trabajando desde el primer día", señaló.

Por otra parte, al ser consultado sobre los intercambios probatorios de información, agregó que no se debe quebrantar el "vínculo de confianza" de los colaboradores con el sistema de justicia porque dejaría de existir la cooperación.

"Si tengo un acuerdo con el Estado de Brasil, y después enviamos evidencias a otros países sin que sea posible mantener este equilibrio del acuerdo -en términos de las multas, sanciones penales y no penales que merece la persona- entonces se rompe la confianza y en el futuro no tendremos a otros colaboradores por una razón fácil de comprender", remarcó.